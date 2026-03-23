Inicia registro de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad; estos apellidos se inscriben
El Gobierno Federal abrió el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad del 23 al 29 de marzo, por lo que debes conocer los apellidos que tocan por día.
Desde el pasado 16 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario de inscripción para este apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos.
El registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se realizará a lo largo de siete días en marzo, conforme a la primera letra del apellido.
- Lunes 23: A, B, C
- Martes 24: D, E, F, G, H
- Miércoles 25: I, J, K, L, M
- Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 28: Todas las letras
- Domingo 29: Todas las letras
Requisitos para el registro de la Pensión Bienestar por discapacidad en marzo
- Identificación oficial vigente
- CURP reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)
- Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud
- Teléfono de contacto
Paso a paso para el registro
- Ubica el módulo más cercano en este enlace, en un horario de 10:00 a 16:00
- Acude el día que corresponde a la inicial de tu apellido
- Llena solicitud y presenta documentos en original y copia
- Recibe comprobante de registro
- Espera tu validación en el programa
- Recibe tu tarjeta del Bienestar
Cambios en pensión del Bienestar por estado
En 24 estados, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es únicamente para mujeres y hombres de entre 30 y 64 años. Son los siguientes:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Guerrero
- Hidalgo
- México
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
En cambio, en los ocho estados restantes, el apoyo es para personas con discapacidad de 0 a 29 años. Se trata de:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Chihuahua
- Durango
- Guanajuato
- Jalisco
- Nuevo León
- Querétaro.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.