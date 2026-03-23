Inicia registro de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad; estos apellidos se inscriben

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El registro durará siete días. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno Federal abrió el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad del 23 al 29 de marzo, por lo que debes conocer los apellidos que tocan por día.

Desde el pasado 16 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario de inscripción para este apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos.

El registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se realizará a lo largo de siete días en marzo, conforme a la primera letra del apellido.

Lunes 23: A, B, C

Martes 24: D, E, F, G, H

Miércoles 25: I, J, K, L, M

Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28: Todas las letras

Domingo 29: Todas las letras

Requisitos para el registro de la Pensión Bienestar por discapacidad en marzo

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

Teléfono de contacto

Paso a paso para el registro

Ubica el módulo más cercano en este enlace, en un horario de 10:00 a 16:00 Acude el día que corresponde a la inicial de tu apellido Llena solicitud y presenta documentos en original y copia Recibe comprobante de registro Espera tu validación en el programa Recibe tu tarjeta del Bienestar

Cambios en pensión del Bienestar por estado

En 24 estados, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es únicamente para mujeres y hombres de entre 30 y 64 años. Son los siguientes:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En cambio, en los ocho estados restantes, el apoyo es para personas con discapacidad de 0 a 29 años. Se trata de:

Aguascalientes

Coahuila

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Querétaro.

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