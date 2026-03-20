La pensión IMSS de abril 2026 será depositada el 1 de abril

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Foto: Cuartoscuro

La pensión del IMSS para abril 2026 se depositará el miércoles 1 de abril, de acuerdo con el calendario oficial que establece las fechas de pago para jubilados y pensionados durante todo el año.

El organismo informó que los depósitos se realizan al inicio de cada mes directamente en la cuenta bancaria registrada por los beneficiarios, sin necesidad de acudir a ventanillas.

Pensión IMSS abril 2026: calendario oficial de pagos

El calendario de la pensión IMSS 2026 contempla ajustes cuando el primer día del mes cae en fin de semana o día inhábil. En el caso de abril, el pago se mantiene sin cambios.

Estas son las fechas confirmadas para el resto del año:

1 de abril (miércoles)

4 de mayo (lunes)

1 de junio (lunes)

1 de julio (miércoles)

3 de agosto (lunes)

1 de septiembre (martes)

1 de octubre (jueves)

2 de noviembre (lunes)

1 de diciembre (martes)

El IMSS indicó que estas fechas aplican para la mayoría de los pensionados, salvo casos específicos con incidencias administrativas.

¿Cómo se realiza el depósito de la pensión IMSS?

La pensión IMSS abril 2026 se deposita de forma automática en la cuenta bancaria que el beneficiario registró al momento de tramitar su pensión.

El instituto recomienda:

No acudir a sucursales el día del pago

Verificar el depósito desde banca móvil o cajeros

Mantener actualizados los datos bancarios

Este proceso busca evitar filas y facilitar el acceso a los recursos de forma segura.

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