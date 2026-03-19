Atención, jubilados fuera de México: tramita constancia de supervivencia para no perder pagos; ve requisitos y fechas clave

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Adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Para los jubilados mexicanos que viven en el extranjero, existe un requisito indispensable para poder seguir cobrando la pensión del IMSS, ISSSTE o ISSFAM. Se trata de la constancia de supervivencia.

El documento permite comprobar que los jubilados sigue con vida y mantiene vigente su derecho a la pensión. Si no se realiza, las instituciones pueden suspender los pagos.

¿Cuáles son las instituciones piden constancia de supervivencia?

De acuerdo con las autoridades, los jubilados que viven en el extranjero y que tienen que hacer el trámite, son aquellos que reciben su pensión del:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Entre otras

Constancia de supervivencia: fechas para ISSSTE, IMSS e ISSFAM

Para poder realizar el trámite de constancia de supervivencia el ISSSTE y el ISSFAM tienen algunas fechas establecidas. Según los plazos confirmados por las autoridades los jubilados tendrán los siguientes plazos para hacerlo:

ISSSTE : enero-febrero (primer semestre) y julio-agosto (segundo semestre).

: enero-febrero (primer semestre) y julio-agosto (segundo semestre). ISSFAM : del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de septiembre.

: del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de septiembre. IMSS: no tiene fechas fijas; debe realizarse cada 6 meses.

¿Qué se necesita para tramitar el certificado?

El trámite se realiza de forma presencial en una oficina consular mexicana. Estos son los requisitos principales:

ISSSTE:

Credencial de pensionista (original y copia) o identificación oficial.

Número de pensionista.

Último talón de pago.

Fotografía tamaño credencial a color.

ISSFAM:

Tarjeta de Filiación (original y copia).

Fotografía tamaño credencial.

IMSS:

Credencial de pensionista o identificación oficial.

Número de Seguridad Social (11 dígitos).

Último talón de pago (si se tiene).

Fotografía

La constancia de supervivencia se emite sin costo en consulados mexicanos. Es obligatorio acudir personalmente para completar el trámite.

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