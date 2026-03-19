Atención, jubilados fuera de México: tramita constancia de supervivencia para no perder pagos; ve requisitos y fechas clave

| 14:04 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Adultos mayores
Adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Para los jubilados mexicanos que viven en el extranjero, existe un requisito indispensable para poder seguir cobrando la pensión del IMSS, ISSSTE o ISSFAM. Se trata de la constancia de supervivencia.

El documento permite comprobar que los jubilados sigue con vida y mantiene vigente su derecho a la pensión. Si no se realiza, las instituciones pueden suspender los pagos.

¿Cuáles son las instituciones piden constancia de supervivencia?

De acuerdo con las autoridades, los jubilados que viven en el extranjero y que tienen que hacer el trámite, son aquellos que reciben su pensión del:

  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
  • Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)
  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
  • Entre otras

Constancia de supervivencia: fechas para ISSSTE, IMSS e ISSFAM

Para poder realizar el trámite de constancia de supervivencia el ISSSTE y el ISSFAM tienen algunas fechas establecidas. Según los plazos confirmados por las autoridades los jubilados tendrán los siguientes plazos para hacerlo:

  • ISSSTE: enero-febrero (primer semestre) y julio-agosto (segundo semestre).
  • ISSFAM: del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de septiembre.
  • IMSS: no tiene fechas fijas; debe realizarse cada 6 meses.

¿Qué se necesita para tramitar el certificado?

El trámite se realiza de forma presencial en una oficina consular mexicana. Estos son los requisitos principales:

ISSSTE:

  • Credencial de pensionista (original y copia) o identificación oficial.
  • Número de pensionista.
  • Último talón de pago.
  • Fotografía tamaño credencial a color.

ISSFAM:

  • Tarjeta de Filiación (original y copia).
  • Fotografía tamaño credencial.

IMSS:

  • Credencial de pensionista o identificación oficial.
  • Número de Seguridad Social (11 dígitos).
  • Último talón de pago (si se tiene).
  • Fotografía

La constancia de supervivencia se emite sin costo en consulados mexicanos. Es obligatorio acudir personalmente para completar el trámite.

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