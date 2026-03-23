Inicia registro para pensión de discapacidad de 3 mil 300 pesos

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México dio a conocer que del 23 al 29 de marzo se realizará el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La titular de la Secretaría de Bienestar explicó que las personas pueden consultar la ubicación de los módulos en la página oficial gob.mx/bienestar antes de acudir a registrarse.

Registro a la Pensión para Personas con Discapacidad en Módulos de Bienestar

Los Módulos de Bienestar brindarán atención del lunes 23 al domingo 29 de marzo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en todo el país.

La secretaria explicó que en cada municipio de las 32 entidades habrá al menos un módulo para realizar el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad.

Las personas con discapacidad también pueden registrar a una persona auxiliar que las apoye en los trámites.

Requisitos para el registro

Los documentos necesarios son:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Certificado de discapacidad de institución pública de salud

Teléfono de contacto

Calendario de registro por apellido

El registro se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29: todas las letras

Actualmente, un millón 596 mil 986 derechohabientes reciben esta pensión, que otorga 3 mil 300 pesos bimestrales, correspondiente al bimestre marzo-abril.

El Gobierno federal reiteró que el registro se realizará únicamente en las fechas establecidas y en los módulos oficiales instalados en todo el país.

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