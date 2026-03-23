Se atora Plan B electoral en el Senado por revisión al federalismo

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Foto: Cuartoscuro

El Plan B de reforma electoral se atoró en el Senado de la República debido a la revisión del artículo 115 constitucional, relacionada con el federalismo y la integración de ayuntamientos, lo que retrasó la dictaminación de la iniciativa.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, explicó que se trabaja en ajustes a la redacción para evitar que la reforma provoque un aumento automático en el número de síndicos y regidores en algunos municipios.

Plan B electoral se atora en el Senado por artículo 115

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 115 constitucional establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y entre siete y 15 regidurías.

Sin embargo, actualmente hay estados donde el número de regidores es menor a siete, por lo que la reforma podría obligar a aumentarlos, lo que iría en contra del principio de austeridad.

“Para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio, para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de seis la supremacía constitucional no provoque que aumente”, explicó Ignacio Mier.

El legislador señaló que el objetivo es mantener la austeridad republicana y evitar incrementos automáticos en los ayuntamientos.

Revocación de mandato no tendrá cambios

Lo que no se modificará en la iniciativa es el artículo 35 constitucional sobre la revocación de mandato, que establece que el ejercicio se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

Además, se mantiene la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal pueda promover el voto a su favor durante el proceso.

“No, ésa no tiene modificación… ése no es el tema que se está ahora analizando, es el tercero o cuarto año de ejercicio constitucional”, señaló el senador.

Debido a estos ajustes, las comisiones unidas del Senado pospusieron la reunión programada para dictaminar la iniciativa, por lo que la discusión del Plan B electoral se retrasó hasta nuevo aviso.

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