SRE reporta más de mil 500 mexicanos evacuados de países de Medio Oriente

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Medio Oriente se mantiene en conflicto. Foto: Getty Images

La Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó la cifra de mexicanos, residentes y turistas, que han evacuado de países de Medio Oriente, en medio de las tensiones que se viven en la zona.

Más de mil 500 mexicanos evacuados de Medio Oriente

A través de sus redes sociales, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente, detalló que, hasta el momento, se ha facilitado la evacuación de mil 535 mexicanos, residentes y turistas, desde países de Medio Oriente.

Además de actualizar el número de mexicanos evacuados, la dependencia federal destacó que a varias semanas de iniciado el conflicto y los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, no se tiene reporte de “daño a la integridad física de alguna o algún connacional”.

De acuerdo con Relaciones Exteriores, los mexicanos han salido de:

Emiratos Árabes Unidos

Israel

Líbano

Jordania

Qatar

Irán

Bahréin

Se mantienen recomendación de no viajar a Medio Oriente

La Cancillería reiteró la recomendación de no viajar a Medio Oriente mientras continúe la situación actual y ante el espacio abierto de manera intermitente.

“El espacio aéreo permanece abierto en forma intermitente en algunos de los países de la región, por lo que sugerimos contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada, para aquellas personas que tengan una reservación. La recomendación de no viajar al Medio Oriente sigue vigente, mientras prevalezca la situación actual y visitar la guía del viajero”, recomendó la SRE

Embajadas mantienen apoyo consular activo

Además, la secretaría destacó que las embajadas mexicanas siguen atentas a las solicitudes de protección y atención consular. Por ello, la Cancillería reiteró los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán): +98 912 122 4463 (número iraní), 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán: 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en EAU: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

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