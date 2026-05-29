ISSSTE se adelanta al IMSS: así quedan los pagos de pensión de junio 2026

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Foto: Getty images.

Los pensionados del ISSSTE ya pueden disponer del depósito correspondiente a junio de 2026, mientras que los derechohabientes del IMSS deberán esperar hasta el próximo lunes 1 de junio para recibir el pago mensual.

Este viernes 29 de mayo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó el depósito para jubilados y pensionados, de acuerdo con su calendario oficial de pagos 2026.

En contraste, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene programado el pago para el primer día hábil de junio.

¿Qué pensionados del ISSSTE ya recibieron el pago de junio?

Las personas pensionadas del ISSSTE pueden retirar desde hoy su depósito correspondiente al mes de junio.

El calendario oficial del instituto establece que el pago se adelanta al último día hábil del mes anterior, por lo que el recurso quedó disponible este 29 de mayo de 2026.

El calendario restante del ISSSTE para 2026 contempla:

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Foto: ISSSTE

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en junio de 2026?

En el caso de los pensionados del IMSS, el pago de junio está programado para el lunes 1 de junio de 2026.

El instituto suele realizar los depósitos durante el primer día hábil de cada mes, salvo ajustes por fines de semana o días festivos.

Las fechas restantes del calendario del IMSS son:

Julio: miércoles 1 de julio

Agosto: lunes 3 de agosto

Septiembre: martes 1 de septiembre

Octubre: jueves 1 de octubre

Noviembre: lunes 2 de noviembre

Diciembre: martes 1 de diciembre

Foto: IMSS.

¿Qué hacer si no cae el depósito?

Si el pago no aparece en la cuenta bancaria, las autoridades recomiendan:

IMSS

Revisar primero con el banco

Verificar movimientos y saldo

Contactar al instituto si persiste el problema

ISSSTE

Llamar al 55 5062 0555

Consultar el portal oficial de pensionados

Por ahora, los pensionados del ISSSTE son quienes ya pueden cobrar el depósito de junio, mientras que los del IMSS deberán esperar al inicio de la próxima semana.

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