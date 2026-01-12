Ley 73 del IMSS: así puedes aumentar tu pensión a partir de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen Ley 73 podrán incrementar el monto de su pensión mensual a partir de febrero de 2026 mediante dos mecanismos previstos en la Ley del Seguro Social: asignaciones familiares y ajustes automáticos por inflación.

Miles de personas que reciben pensión por cesantía en edad avanzada o vejez podrán beneficiarse de estas herramientas sin realizar aportaciones adicionales. Las actualizaciones del IMSS buscan facilitar el acceso a información sobre estos derechos y promover que los pensionados mantengan actualizados sus datos personales y familiares.

El aumento de la pensión bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS puede lograrse por dos vías: las asignaciones familiares y los ajustes automáticos anuales conforme a la inflación. Ambos mecanismos están previstos en la legislación vigente y operan bajo criterios específicos.

Asignaciones familiares

Las asignaciones familiares son una prestación adicional que incrementa el monto mensual de la pensión para quienes tienen familiares que dependen económicamente del pensionado bajo la Ley 73 del IMSS.

Este beneficio se otorga cuando el titular de la pensión acredita la dependencia económica de:

Cónyuge o concubina.

Hijos menores de 16 años.

Hijos hasta 25 años que estudien en una institución reconocida.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Por cada hijo que cumpla con los requisitos, el pensionado puede recibir un 10% adicional sobre el monto de su pensión. También se contempla un porcentaje adicional por el cónyuge o concubina dependiente económicamente.

Para solicitar este beneficio de la Ley 73 del IMSS, es necesario presentar documentación oficial que acredite el vínculo y la dependencia económica, como actas de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes escolares o dictámenes médicos en caso de discapacidad.

El trámite puede realizarse en las oficinas del IMSS o a través del portal oficial. Mantener actualizados los datos personales y familiares es obligatorio para evitar la suspensión de los pagos adicionales.

Aumentos automáticos por inflación

Otro mecanismo para incrementar la pensión bajo la IMSS Ley 73 es el ajuste automático anual por inflación. Este ajuste se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Cada enero, el IMSS actualiza el monto de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios. El porcentaje de incremento depende de la inflación registrada el año anterior.

Este aumento se aplica de manera automática y no requiere que el pensionado realice ningún trámite. Sin embargo, el IMSS publica comunicados oficiales donde se informa el porcentaje de ajuste correspondiente.

Para quienes se pensionaron bajo la Ley 73 del IMSS, este mecanismo es una forma constante de mantener el valor real de su pensión frente al encarecimiento de bienes y servicios.