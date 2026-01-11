Mujeres Bienestar 60-64 años: cuándo depositan en enero y cuánto cobran con aumento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar inició el 5 de enero de 2026 el depósito del primer bimestre enero-febrero del programa Mujeres Bienestar, con un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales, ya con el aumento de 2026, confirmó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Iniciamos el año con muy buenas noticias para todos los derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y Programas de Bienestar”, señaló la funcionaria.

Mujeres Bienestar recibe aumento en 2026

Actualmente, 2 millones 982 mil mujeres de 60 a 64 años recibirán este apoyo económico, que tuvo un aumento de 100 pesos, al pasar de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales.

Montiel Reyes detalló que este pago forma parte de la dispersión del primer bimestre de 2026, que comenzó el lunes 5 de enero y se realizará de manera escalonada por orden alfabético del primer apellido, a través del Banco del Bienestar.

“A partir del día de hoy vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año”, explicó.

Calendario de pagos Mujeres Bienestar enero 2026

Los depósitos se realizan del 5 al 28 de enero, conforme a la inicial del apellido:

A: 5 de enero

5 de enero B: 6 de enero

6 de enero C: 7 y 8 de enero

7 y 8 de enero D, E, F: 9 de enero

9 de enero G: 12 y 13 de enero

12 y 13 de enero H, I, J, K: 14 de enero

14 de enero L: 15 de enero

15 de enero M: 16 y 19 de enero

16 y 19 de enero N, Ñ, O: 20 de enero

20 de enero P, Q: 21 de enero

21 de enero R: 22 y 23 de enero

22 y 23 de enero S: 26 de enero

26 de enero T, U, V: 27 de enero

27 de enero W, X, Y, Z: 28 de enero

Inversión social y meta para 2026

La secretaria informó que, sólo en este bimestre, 18 millones 268 mil beneficiarios recibirán apoyos, con una inversión que supera los 99 mil millones de pesos.

Además, adelantó que para finales de 2026 se alcanzará un padrón de 20.3 millones de derechohabientes, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos.

“Siempre sigan nuestras redes oficiales para tener la información correcta”, reiteró Montiel Reyes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.