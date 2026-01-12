GENERANDO AUDIO...

La Pensión para el Bienestar 2026 comenzó la dispersión de los pagos correspondientes al bimestre enero-febrero. Desde el pasado lunes 5 de enero y hasta el 28 del mismo mes se llevará a cabo esta dispersión, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los pagos se realizan de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes reciben el apoyo y cuanto es el monto que recibirán este 2026?

De acuerdo con el aumento, estos son los montos que se depositarán cada bimestre en 2026 en los siguientes programas, de manera directa y sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar

Adulto Mayor: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años y más .

para personas de . Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales .

. Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos bimestrales.

Calendario de pagos en enero 2026

La dispersión se realiza por orden alfabético del primer apellido, a través del Banco del Bienestar, del 5 al 28 de enero:

A: 5 de enero

5 de enero B: 6 de enero

6 de enero C: 7 y 8 de enero

7 y 8 de enero D, E, F: 9 de enero

9 de enero G: 12 y 13 de enero

12 y 13 de enero H, I, J, K: 14 de enero

14 de enero L: 15 de enero

15 de enero M: 16 y 19 de enero

16 y 19 de enero N, Ñ, O: 20 de enero

20 de enero P, Q: 21 de enero

21 de enero R: 22 y 23 de enero

22 y 23 de enero S: 26 de enero

26 de enero T, U, V: 27 de enero

27 de enero W, X, Y, Z: 28 de enero

Las autoridades pidieron a los beneficiarios consultar solo canales oficiales para evitar desinformación.

