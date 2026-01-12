GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

Este lunes 12 de enero, continúa la dispersión de pagos correspondiente al bimestre enero–febrero 2026 de los Programas del Bienestar. De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de México, si tu apellido inicia con la letra G este es tu día

Qué letra cobra hoy

Las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra G recibirán el depósito este lunes 12 y martes 13 de enero. A partir de esta fecha, los recursos estarán disponibles para su uso o retiro. Los pagos se realizan de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido de cada beneficiario, y se deposita directamente en la tarjeta del Banco Bienestar.

Programas que reciben pago este 12 y 13 de enero

El aviso aplica para los siguientes apoyos sociales:

Programa Madres Trabajadoras

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Calendario de pagos de Pensiones para el Bienestar

El calendario de pagos del bimestre enero-febrero quedó de la siguiente manera:

A: Lunes 5 de enero

B: Martes 6 de enero

C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E, F: Viernes 9 de enero

G: Lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

L: Jueves 15 de enero

M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: Martes 20 de enero

P, Q: Miércoles 21 de enero

R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

S: Lunes 26 de enero

T, U, V: Martes 27 de enero

W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.