México, entre los países de la OCDE donde las mujeres reciben pensiones más bajas

Las mujeres perciben 35% menos que los hombres al jubilarse. Foto: IA

En México, jubilarse no significa lo mismo para hombres y mujeres. Aunque ambos hayan trabajado durante años, las mujeres reciben pensiones mucho más bajas. El país está entre los miembros de la OCDE con mayor diferencia entre lo que cobran unos y otras al retirarse.

De acuerdo con el informe Pensions at a Glance 2025, en México las mujeres reciben hasta 35% menos pensión que los hombres, una brecha que no sólo es grande, sino que aún no ha disminuido con el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

Así que no es lo mismo jubilarse en México, Austria, Países Bajos, Reino Unido o Japón porque en estos países las mujeres perciben menos cantidad de dinero al jubilarse, algo que no sucede en países como Estonia, islandia, República Eslovaca, Chequia, Estonia o Dinamarca.

¿Por qué las mujeres se jubilan con menos dinero?

En promedio, en los países de la OCDE, las mujeres aún reciben un 23% menos que los hombres, lo que significa que sólo obtienen 77 centavos por cada dólar que reciben los hombres en pensiones. ¿En qué consiste esta diferencia? La respuesta no está en la jubilación, sino en la vida laboral.

En México, por ejemplo, las mujeres, no sólo perciben 35% menos que los hombres al jubilarse sino que también:

Trabajan menos años que los hombres

Ganan menos a lo largo de su vida

Interrumpen más su carrera por cuidados

Dedican más tiempo al trabajo no pagado

Todo eso se traduce en menos semanas cotizadas y salarios más bajos, lo que impacta directamente en el monto de la pensión.

La OCDE advierte que México tiene una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres en ingresos a lo largo de la vida, y esa desigualdad se refleja casi por completo al momento del retiro.

Una brecha que no se ha cerrado

Mientras que en la mayoría de los países de la OCDE la diferencia en las pensiones entre hombres y mujeres se ha reducido, en México ha ocurrido lo contrario: la brecha incluso ha aumentado en las últimas décadas.

Esto contribuye a que muchas mujeres enfrenten la vejez con menos ingresos y mayor riesgo económico, sobre todo aquellas que viven solas o dependen únicamente de su pensión.

¿La reforma de pensiones ayuda a las mujeres?

En 2024, México aprobó una reforma que busca mejorar el monto de las pensiones. El cambio más importante es un complemento que garantiza que los pensionados reciban hasta 100% de su último salario, con un límite máximo.

En palabras simples, la pensión ya no dependerá tanto de toda la historia laboral, sino más del sueldo con el que la persona se retire.

La OCDE reconoce que esta reforma podría ayudar a reducir la diferencia entre pensiones de hombres y mujeres, ya que limita el impacto de trayectorias laborales desiguales.

Sin embargo, no todo es tan fácil, para acceder a una buena jubilación se requiere al menos 20 años de cotización, un requisito difícil para muchas mujeres que han trabajado en la informalidad o han tenido carreras interrumpidas.

Además, el empleo informal sigue siendo alto en México y afecta más a las mujeres, lo que limita su acceso a una pensión completa.

Un avance, pero no la solución total

Para reducir de fondo la brecha en las pensiones, el apartado de la OCDE para México señala que también se necesita:

Más empleo formal para mujeres

Mejores salarios

Repartir de forma más equitativa el trabajo de cuidados

Mientras esas diferencias sigan existiendo, la desigualdad llegará hasta la jubilación.

