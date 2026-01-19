IMSS retrasará pago de pensión a jubilados en febrero del 2026

GENERANDO AUDIO...

Pensión del IMSS.

En febrero de este 2026 se retrasará el pago de la pensión a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por cruzarse un día feriado. Además, habrá un aumento para las y los jubilados que cotizan con el salario mínimo.

Dentro del calendario oficial, se aprecia que el pago de la jubilación será el martes 3 de febrero, a diferencia de los otros meses, cuando el depósito cae el día 1 o 2 de cada mes.

El pago de la pensión del IMSS será hasta el martes 3 de febrero, debido a que el 1 de febrero cae en domingo. Además, el lunes 2 es día feriado oficial, debido al aniversario de la Constitución de 1917, mismo que se conmemora el 5 de febrero.

Calendario de pagos de la pensión IMSS del 2026

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

En febrero, aumentarán pensión del IMSS por salario mínimo

Además, habrá un incremento para las personas que reciben la pensión mínima garantizada del IMSS a partir de febrero. Se debe al aumento del salario mínimo aprobado a finales del 2025.

Y es que, la Ley del Seguro social establece que el monto mensual debe ser equivalente al salario mínimo general de la Ciudad de México. El monto debe actualizarse en febrero de cada año, según el IMSS.

Recomendaciones para pensionados

A continuación, te dejamos algunas aclaraciones relacionadas al retraso en el pago de la pensión de febrero 2026:

No es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el depósito

El pago se refleja directamente en la cuenta bancaria registrada ante el IMSS

En caso de retraso, se puede llamar al 800 623 23 23, opción 3, o acudir a la Subdelegación correspondiente

Consultar el calendario anual para planear gastos fijos como renta, servicios y medicamentos

