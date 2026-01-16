Así puedes usar la Tarjeta del Bienestar: pagar, retirar, ahorrar y recibir depósitos

GENERANDO AUDIO...

La Tarjeta del Bienestar es el medio oficial con el que el Gobierno de México deposita los apoyos económicos de los Programas para el Bienestar. Aunque muchas personas acuden al banco el mismo día del depósito, no es obligatorio retirar el dinero de inmediato, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta.

Los pagos se realizan a través del Banco del Bienestar, única institución financiera autorizada para dispersar pensiones y apoyos sociales como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras.

A continuación, te explicamos las cuatro formas principales en las que puedes usar tu Tarjeta del Bienestar.

¿Cómo usar la Tarjeta del Bienestar?

1. Pagar directamente en comercios

Puedes usar tu Tarjeta del Bienestar para pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, como:

Supermercados

Tiendas de conveniencia

Farmacias

Restaurantes

El pago se descuenta directamente de tu saldo, sin necesidad de retirar efectivo.

2. Retirar efectivo cuando lo necesites

No es necesario sacar todo el dinero el día del depósito. Puedes:

Retirar de forma gradual

Hacerlo cualquier día posterior

Usar cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar

Esto ayuda a evitar filas largas y aglomeraciones.

3. Ahorrar tu dinero en la cuenta

Si no necesitas el apoyo de inmediato, puedes dejar los recursos guardados en tu cuenta. El dinero no se pierde ni caduca y puedes usarlo más adelante, cuando lo necesites.

4. Recibir otros depósitos

La cuenta vinculada a la Tarjeta del Bienestar también puede recibir otros depósitos, ya sea del propio Banco del Bienestar o de otras instituciones financieras, lo que la convierte en una cuenta de uso regular.

Consulta tu saldo desde el celular

También puedes descargar la app del Banco del Bienestar, donde es posible:

Consultar saldo

Revisar movimientos

Confirmar depósitos

En caso de robo, extravío o dudas, puedes llamar al 800 900 2000 o acudir a alguna de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.

