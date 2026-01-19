Pensión del Bienestar 2026: apellidos que reciben 6,400 pesos del 19 al 23 de enero

GENERANDO AUDIO...

La Pensión del Bienestar 2026 continúa esta semana con la dispersión del apoyo económico para personas adultas mayores de 65 años, correspondiente al bimestre enero–febrero de 2026, informó el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales. El monto que se deposita en este periodo es de 6 mil 400 pesos, los cuales se entregan de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El pago se realiza de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos. Durante la semana del lunes 19 al viernes 23 de enero de 2026, no se tiene programada ninguna suspensión de pagos, por lo que las operaciones se llevarán a cabo con normalidad.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las personas beneficiarias no están obligadas a retirar el dinero el mismo día en que se refleja el depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse en cualquier momento.

¿Qué apellidos reciben la Pensión del Bienestar del 19 al 23 de enero?

Según el calendario oficial de pagos del bimestre enero–febrero 2026, los depósitos de esta semana se distribuyen conforme a la siguiente programación:

Lunes 19 de enero : apellidos que inician con la letra M

: apellidos que inician con la letra Martes 20 de enero : apellidos que inician con N, Ñ y O

: apellidos que inician con Miércoles 21 de enero : apellidos que comienzan con P y Q

: apellidos que comienzan con Jueves 22 de enero : apellidos que inician con la letra R

: apellidos que inician con la letra Viernes 23 de enero: apellidos que inician con la letra R

Las autoridades recordaron que los pagos continuarán realizándose hasta el 28 de enero, conforme al orden establecido por letra, por lo que se recomienda respetar la fecha asignada para cada apellido.

Recomendaciones para retirar la Pensión del Bienestar sin comisiones

El Banco del Bienestar reiteró que los retiros de efectivo deben realizarse preferentemente en sus propios cajeros automáticos o ventanillas, ya que es la única institución donde no se cobran comisiones por disponer del dinero de la pensión.

El uso de cajeros de otras instituciones financieras puede generar cargos adicionales, los cuales varían según el banco. Por ello, se recomienda ubicar con anticipación la sucursal del Banco del Bienestar más cercana.

Además, las autoridades pidieron a las personas adultas mayores tomar en cuenta las siguientes medidas:

No compartir el NIP de la tarjeta con nadie

de la tarjeta con nadie Evitar también intermediarios o supuestos gestores

Acudir en horarios con menor afluencia

En caso de robo o extravío de la tarjeta, reportar de inmediato al 800 900 2000

¿Quiénes reciben la Pensión del Bienestar?

La Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y también mexicanos de 65 años o más y es un derecho constitucional. El programa tiene como objetivo garantizar un ingreso básico que contribuya a cubrir gastos esenciales y fortalecer la autonomía económica de este sector de la población.

La Secretaría del Bienestar reiteró el llamado a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar acudir a las sucursales antes de la fecha que corresponde según el apellido.

