Modalidad 10 del IMSS: así puedes tener pensión si eres freelancer

Modalidad 10 del IMSS permite a freelancers afiliarse. Foto: Getty Images

Si eres freelancer o trabajador independiente y quieres acceder a una pensión y servicios médicos, la Modalidad 10 del IMSS permite que te afilies de forma voluntaria. Este esquema está dirigido a profesionistas, comerciantes, artesanos y oficios que no tienen patrón.

La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social está pensada para personas que trabajan por cuenta propia y desean tener los mismos derechos que un empleado formal, a cambio de una cuota mensual acorde a sus ingresos.

¿Cómo funciona la Modalidad 10 del IMSS?

El esquema se conoce oficialmente como “Personas Trabajadoras Independientes”. Permite que quienes no están en nómina se registren voluntariamente y coticen ante el IMSS.

Al inscribirte, puedes acceder a:

Servicios médicos, hospitalarios y medicamentos

Seguro por riesgos de trabajo

Guarderías (si cumples requisitos)

Ahorro para el retiro

Derecho a una pensión al cumplir las semanas de cotización

La cuota se calcula con base en el ingreso que declares. Es decir, no es una cantidad fija para todos. Mientras mayor sea el salario registrado, mayor será la aportación, pero también podría aumentar el monto de tu futura pensión.

¿A quién le conviene la Modalidad 10?

Este esquema puede ser útil para:

Freelancers

Profesionistas independientes

Comerciantes en pequeño

Artesanos

Oficios (Plomeros, carpinteros y mécanicos)

En pocas palabras, para cualquier persona que genere ingresos sin estar contratada por una empresa.

Si antes cotizaste en el IMSS, la Modalidad 10 también te permite seguir acumulando semanas para no perder el derecho a pensionarte bajo el régimen que te corresponda.

¿Cuánto cuesta y cómo registrarse?

El costo depende del ingreso mensual que reportes. El propio sistema del IMSS calcula la cuota aproximada al momento del registro.

El trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial del instituto. Necesitas:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Datos sobre tu actividad económica

Una vez aceptado, deberás cubrir el pago mensual para mantener vigente tu afiliación.

La Modalidad 10 del IMSS representa una opción para que trabajadores independientes tengan seguridad social y construyan una pensión formal. Antes de registrarte, conviene revisar cuánto pagarías y cómo impactará en tu retiro.

