Pensionados IMSS e ISSSTE: cómo saber si te toca depósito doble en marzo 2026

GENERANDO AUDIO...

Pensionados podrían recibir pago doble en marzo. Foto: Cuartoscuro

Algunos pensionados del IMSS e ISSSTE podrían recibir un depósito doble en marzo de 2026, pero no se trata de un pago extra por su pensión laboral, sino de la coincidencia con los apoyos de las pensiones para el Bienestar.

Es decir, quienes estén inscritos tanto en la pensión del IMSS o ISSSTE como en algún programa de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores u otro apoyo federal, recibirán dos depósitos en el mismo mes: uno correspondiente a su pensión mensual y otro al bimestre marzo-abril de los programas sociales. Quienes no estén registrados en programas del Bienestar solo recibirán su pensión habitual.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS e ISSSTE en marzo 2026?

Las fechas confirmadas de pago son:

IMSS : lunes 2 de marzo de 2026

: lunes ISSSTE: viernes 27 de febrero de 2026

Estos depósitos corresponden a la pensión mensual regular de trabajadores jubilados bajo ambos institutos.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar marzo-abril?

El pago del bimestre marzo-abril 2026 de la Pensión del Bienestar comenzará a entregarse de forma escalonada a partir del 2 de marzo, conforme a la primera letra del primer apellido del beneficiario.

El calendario detallado por letra es publicado por la Secretaría del Bienestar, por lo que los beneficiarios deberán revisar las fechas específicas según su inicial.

Este apoyo es bimestral, por lo que en marzo se entrega el monto correspondiente a dos meses.

¿Quiénes sí recibirán depósito doble en marzo?

Recibirán dos depósitos quienes:

Estén pensionados en IMSS o ISSSTE , y

, y También estén inscritos en la Pensión para el Bienestar u otro programa federal activo.

No se trata de un bono extraordinario ni de un incremento a la pensión laboral, sino de la coincidencia de pagos en el mismo mes.

Registro a la Pensión del Bienestar abierto en febrero

La Secretaría del Bienestar informó que el registro a los programas sociales se encuentra abierto del 16 al 22 de febrero.

Durante este periodo:

El registro se realiza conforme a la primera letra del apellido.

Sábado y domingo podrán registrarse todas las letras, sin restricción.

Quienes se incorporen y cumplan con los requisitos podrán comenzar a recibir el apoyo cuando se confirme el registro exitoso, de acuerdo con la validación oficial.

Lo importante

El llamado “depósito doble” no es un pago adicional del IMSS o ISSSTE, sino la suma de dos apoyos distintos que coinciden en marzo: la pensión laboral mensual y el pago bimestral del Bienestar.

Los pensionados que no estén inscritos en programas sociales federales recibirán únicamente su depósito regular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.