Guía y documentos oficiales para registrarte a Mujeres Bienestar

Las mujeres que quieran ser parte de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años deben presentar los documentos establecidos por las autoridades para poder ser registradas al programa de apoyo que impulsa el Gobierno federal.

¿Cuáles son los documentos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, las mujeres que busquen ser parte del programa deben presentar:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto de casa y celular

Las autoridades explicaron que se tomará como identificación oficial las credenciales para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

Además, aclaran que la CURP debe ser una impresión reciente; mientras que el acta de nacimiento que se presente debe ser legible.

El comprobante de domicilio no debe ser mayor a 6 meses y puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial.

¿Dónde presentar los documentos?

Una vez que se tengan los documentos requeridos por las autoridades para registrarse a la pensión Mujeres Bienestar, se deberán presentar en el módulo cercano al domicilio.

La ubicación de los módulos se puede consultar en el sitio oficial de la dependencia federal. Además, es importante que se tenga presente que el registro se hará únicamente cuando se abra la convocatoria por parte de las autoridades.

