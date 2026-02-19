Cuidado con la Modalidad 40: reportan nuevo fraude

GENERANDO AUDIO...

La Modalidad 40 es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que permite a los trabajadores incrementar el monto de su pensión. Sin embargo, las autoridades han alertado que estafadores la utilizan para cometer fraudes.

Alertan por fraude en Modalidad 40

De acuerdo con los reportes, los presuntos defraudadores contactan a las personas mediante llamadas, mensajes o anuncios en plataformas digitales. En algunos casos, utilizan documentación apócrifa o se presentan como asesores especializados para inscribir o incrementar semanas cotizadas, a cambio de depósitos de dinero.

Las autoridades indicaron que las víctimas entregan recursos bajo la promesa de aumentar el monto de su pensión o agilizar el trámite. Sin embargo, tras realizar los pagos, no se concreta ningún movimiento ante el instituto.

¿Cómo evitar el fraude en Modalidad 40 del IMSS?

El IMSS recomendó a los jubilados y trabajadores próximos al retiro verificar cualquier información en los canales oficiales.

Entre las medidas difundidas se encuentran:

No realizar depósitos a cuentas personales.

Confirmar datos únicamente en el portal oficial del IMSS o en sus oficinas.

No compartir información personal o número de seguridad social con terceros.

Reportar intentos de fraude ante las autoridades correspondientes.

El instituto recordó que el trámite de Modalidad 40 no requiere intermediarios y que los pagos deben efectuarse conforme a los lineamientos establecidos en sus plataformas oficiales.

Requisitos para incorporarse a la Modalidad 40

El IMSS establece que para incorporarse a la Modalidad 40, el trabajador debe haber causado baja en el régimen obligatorio y contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a la solicitud.

Este esquema permite elegir el salario base de cotización dentro de los límites legales, lo que impacta en el cálculo final de la pensión.

El instituto reiteró que cualquier ofrecimiento de aumento garantizado en el monto de pensión o gestión acelerada debe considerarse como señal de alerta. Pidió, además, a la población informarse por medios oficiales para evitar afectaciones económicas.

