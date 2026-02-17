Pensión Bienestar: hoy toca registro a apellidos D, E, F, G y H; no olvides estos documentos

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Bienestar abrió el registro para la Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Este martes 17 de febrero corresponde el turno a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras D, E, F, G y H.

El Gobierno de México informó que el registro comenzó el lunes 16 de febrero y concluirá el domingo 22 de febrero.

Calendario de registro Pensión Bienestar febrero 2026

El trámite se realiza en los Módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial: gob.mx/bienestar.

El calendario se organiza según la primera letra del apellido paterno:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

A, B, C Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22 de febrero: Todas las letras

¿Qué documentos debes llevar?

Para completar el registro debes presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

La documentación será revisada directamente en los módulos durante el proceso de inscripción.

¿No puedes acudir al módulo?

Si la persona interesada no puede asistir de manera presencial, puede solicitar visita domiciliaria a través del portal oficial o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Entrega de tarjetas Bienestar

Del 10 al 14 de febrero se realizó la entrega de tarjetas a quienes se registraron en diciembre.

Cada beneficiario recibe un mensaje SMS con la fecha, hora y sede para recoger su tarjeta.

Montos de la Pensión Bienestar 2026

Los apoyos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales

6,400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales

Los depósitos se realizan de forma bimestral y se entregan directamente en la tarjeta Bienestar tras concluir el proceso de registro y validación.

