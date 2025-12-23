Pensión del Bienestar: calendario estimado de pagos enero 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, es uno de los programas sociales más significativos del Gobierno de México, que beneficia a millones de personas mayores a 65 años con el objetivo de mejorar su situación de protección social.

¿Dónde se deposita la Pensión Bienestar?

Los apoyos del Bienestar se entregan de manera directa en la tarjeta de cada beneficiario. No es necesario retirar el dinero el mismo día en que cae el depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta, y puede utilizarse cuando la persona lo necesite.

El pago es de manera escalonada, dependiendo la primera letra del apellido de cada beneficiario, esto es con el objetivo de agilizar dicho proceso.

Calendario provisional de pagos para enero 2026

Para enero de 2026 se estima de manera preliminar que el pago correspondiente al periodo, comience el jueves 2 de enero. Este calendario es únicamente referencial, por lo que se recomienda mantenerse atentos en canales oficiales.

A Jueves 2 de enero

B Viernes 3 de enero

C Lunes 5 de enero

D Martes 6 de enero

E Miércoles 7 de enero

F Jueves 8 de enero

G Viernes 9 de enero

H Lunes 12 de enero

I Martes 13 de enero

J Miércoles 14 de enero

K Jueves 15 de enero

L Viernes 16 de enero

M Lunes 19 de enero

N Martes 20 de enero

Ñ,O Miércoles 21 de enero

P Jueves 22 de enero

Q Viernes 23 de enero

R Lunes 26 de enero

S Martes 27 de enero

T Miércoles 28 de enero

U,V Jueves 29 de enero

W,X,Y,Z Viernes 30 de enero

De esta forma, quienes reciben la Pensión Bienestar podrán aprovechar el primer pago para organizar mejor su economía y mantener el control de sus recursos.