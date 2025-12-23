Modalidad 40 del IMSS sí puede llevar a pensiones de 40 mil pesos, sólo en estos casos

GENERANDO AUDIO...

Las pensiones del IMSS se han convertido en uno de los temas que más dudas generan entre los trabajadores que están cerca del retiro, especialmente ante la difusión de información en redes sociales sobre montos elevados y esquemas “garantizados”.

Uno de los más mencionados es la Modalidad 40 del IMSS, un esquema que permite seguir cotizando de forma voluntaria tras dejar un empleo formal. El Instituto aclara que sí es posible alcanzar pensiones superiores a 40 mil pesos, pero no es una opción disponible para todas las personas, ya que depende de requisitos muy específicos.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y para qué sirve?

La Modalidad 40, conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a una persona seguir cotizando al IMSS después de haber dejado un trabajo asalariado.

De acuerdo con el Instituto, este esquema sirve para:

Mantener y mejorar el historial de cotización

Incrementar el salario base con el que se calculará la pensión

con el que se calculará la pensión Garantizar la cobertura médica una vez que se obtiene la pensión

¿Con la Modalidad 40 se puede lograr una pensión de 40 mil pesos?

El IMSS aclara que la posibilidad de obtener una pensión de 40 mil pesos o más existe sólo en casos muy específicos y no de forma automática por el simple hecho de inscribirse en la Modalidad 40.

Para que ese monto sea viable, la persona debe cumplir, entre otros puntos clave, con:

Pertenecer al Régimen de la Ley 73 , es decir, haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997

, es decir, haber comenzado a cotizar antes del Contar con al menos 500 semanas cotizadas para pensionarse, aunque los montos altos requieren muchas más.

para pensionarse, aunque los montos altos requieren muchas más. Haber acumulado más de dos mil semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral

a lo largo de su vida laboral Registrar en los últimos cinco años previos a la pensión un salario reportado alto, cercano al tope permitido de 25 UMAS

Requisitos básicos para inscribirse en la Modalidad 40 del IMSS

El Instituto señala que, para acceder a la Modalidad 40, es necesario:

No contar con un aseguramiento vigente como trabajador subordinado

como trabajador subordinado Tener 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años

Realizar el pago de las aportaciones con base en el último salario de cotización o uno superior, sin rebasar el límite de 25 UMAS

Qué sí y qué no garantiza la Modalidad 40

La Modalidad 40 del IMSS puede ser una herramienta útil para mejorar el monto de la pensión, pero no garantiza por sí sola una pensión elevada. El Instituto subraya que los montos altos dependen del régimen al que pertenece el trabajador, las semanas cotizadas y el nivel salarial reportado, por lo que recomienda informarse únicamente por canales oficiales.

