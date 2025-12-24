GENERANDO AUDIO...

Las y los pensionados deben pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando sus pensiones superan las 15 UMAS diarias. Es decir, cuando reciben más de 50 mil pesos mensuales como pago por dicho concepto.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define al ISR como un impuesto a los ingresos obtenidos por una persona o empresa en territorio nacional.

Al menos desde 2013, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece un pago por ISR para pensiones y jubilaciones que cumplan con determinadas características.

¿Cómo funciona el ISR para pensionados en México?

El ISR no aplica de forma generalizada para todas las personas pensionadas. Y es que, el artículo 93, fracción IV, de la LISR, establece que dicho pago no se realiza a las personas que reciben menos de 15 días de salario, es decir, 15 Unidades de Medidas y Actualización (UMAS) en su valor diario.

En consecuencia, el SAT solo cobra el ISR a las y los pensionados que perciben más de 15 UMAS al día. Para 2025, cada UMA valía 113.14 pesos. Multiplicadas por 15 en cada día, se traduce un monto de 50 mil 913 pesos mensuales, si se hace el cálculo.

Es decir, que no pagarás el impuesto ISR si tu pensión está por debajo de esos 50 mil 913 pesos mensuales. Si supera ese monto, solo pagarás impuestos sobre el excedente.

Guía para saber si debes pagar el impuesto de ISR por tu pensión

Consulta tu ingreso mensual por pensión Identifica elvalor de la UMA diaria del año fiscal correspondiente Multiplica 15 por el valor de la UMA diaria para obtener el límite diario exento Multiplica dicha cantidad por 30 días. El resultado es el monto mensual que está exento de ISR Compara tu pensión. Si es mayor al resultado, debes pagar el excedente como ISR

Ejemplo

Imagina que tu pensión mensual es de 55 mil pesos y el límite exento de pago es de 50 mil 913 pesos mensuales, conforme al valor de la UMA diaria.

Exento de ISR: 50 mil 913 pesos

Monto que paga ISR: 55 mil pesos – 50 mil 913 = 4 mil 87 pesos

Ese excedente de 4 mil 87 pesos será la base para calcular el pago de ISR

Además, es posible que debas presentar una declaración anual ante el SAT si tienes otros ingresos, como arrendamiento, honorarios, actividades empresariales, entre otros.

No siempre pagarás lo mismo de ISR

Es importante resaltar que el pago de ISR para pensionados cambia cada año. Se debe a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza el valor de la UMA en febrero de cada año.

Para este 2025, el valor diario de la UMA era de 113.14 pesos, cifra que aumentará para el 2026, debido a la inflación.

