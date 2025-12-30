GENERANDO AUDIO...

Tigres siberianos captados en libertad. Foto: Xinhua

China reportó por primera vez el avistamiento documentado de quintillizos de tigre siberiano en estado salvaje, luego de que una hembra de tigre siberiano y sus cinco crías fueran captadas por cámaras infrarrojas en el Parque Nacional del Tigre y el Leopardo del Noreste de China, en la provincia de Jilin.

Imágenes captadas por cámaras infrarrojas

De acuerdo con la administración del parque, el grupo de tigres siberianos fue registrado en noviembre de 2025 mediante cámaras de monitoreo infrarrojo instaladas en el área natural protegida, ubicada en la ciudad de Hunchun, al noreste del país.

Las imágenes muestran a una hembra de complexión delgada y con marcas bien definidas, seguida por cinco cachorros activos, un hecho considerado inédito en los registros oficiales de vida silvestre del país.

Un guardabosques detectó al grupo tras una alerta automática

El guardabosques Du Jiaxing fue el primero en observar a la familia de tigres siberianos a través de un sistema de monitoreo en tiempo real, luego de recibir una alerta automatizada del sistema.

Tras confirmar la presencia de los animales, el guardabosques emitió advertencias a las aldeas cercanas y notificó el hallazgo a las autoridades correspondientes para activar los protocolos de seguridad.

Posteriormente, otra cámara infrarroja captó a los mismos tigres en una ubicación distinta dentro del parque.

Expertos confirman el primer caso de quintillizos de tigre siberiano

A la hembra se le identificó en la base de datos del parque como GH005F. Probablemente dio a luz a las crías en junio, de acuerdo con Duan Zhaogang, director de la administración del parque, .

Tras consultar con expertos internacionales, el avistamiento se verificó como el primer caso registrado en China de quintillizos de tigre siberiano en libertad.

El parque ha fortalecido la conservación del hábitat del tigre siberiano

El Parque Nacional del Tigre y el Leopardo del Noreste de China integra 19 antiguas reservas naturales. Inició una fase piloto en agosto de 2017 como uno de los primeros cinco parques nacionales del país y se estableció oficialmente en 2021. Las medidas de conservación incluyen la restauración de 2 mil 200 hectáreas de bosques, la creación de corredores ecológicos, la rehabilitación de pasos clave para la fauna silvestre y la implementación de patrullajes continuos contra la caza furtiva. Estas acciones que han permitido expandir y mejorar el hábitat de los tigres y leopardos en la región.