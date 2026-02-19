Revolución médica en China: hígado de cerdo extiende tiempo vital para trasplante humano

GENERANDO AUDIO...

Equipo chino utilizó hígado de cerdo modificado genéticamente. Foto: Xinhua

Un equipo médico chino logró un avance histórico en el tratamiento de la insuficiencia hepática aguda, al utilizar con éxito un hígado de cerdo modificado genéticamente como soporte temporal para un paciente humano, permitiendo ganar tiempo crítico mientras se espera un trasplante.

La intervención se realizó en el Hospital Xijing de la Universidad Médica de la Fuerza Aérea, en la ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi, al noroeste de China, informó la agencia Xinhua.

¿En qué consiste esta nueva técnica?

El procedimiento se basa en un sistema de circulación cruzada extracorpórea, mediante el cual un hígado de cerdo genéticamente modificado se conecta a un dispositivo de perfusión normotérmica, permitiendo que el órgano realice temporalmente funciones esenciales para mantener con vida al paciente.

Durante el tratamiento, el hígado porcino se encargó de procesos clave como:

Desintoxicación

Síntesis de proteínas

Metabolismo

Todo ello mientras el hígado original del paciente permanecía en su lugar.

Mejoran indicadores clave del paciente

El paciente, que padecía enfermedad hepática crónica, presentó una insuficiencia hepática aguda repentina y potencialmente mortal, por lo que requería atención inmediata.

Tras el procedimiento, los indicadores clínicos mejoraron de forma continua y significativa, entre ellos:

Bilirrubina

Niveles de transaminasas

Actividad de la protrombina

Hasta el momento, el paciente se mantiene estable, con parámetros fisiológicos y bioquímicos cercanos a la normalidad.

Menor carga de inmunosupresión y mayor seguridad

De acuerdo con Tao Kaishan, especialista del Departamento de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Xijing, esta técnica reduce considerablemente la carga de inmunosupresión, al no implicar un trasplante inmediato, lo que mejora la seguridad del tratamiento.

Este sistema proporciona soporte vital temporal, crucial para pacientes en estado crítico que esperan un órgano compatible.

Una esperanza para miles de pacientes

Se estima que alrededor de 200 mil personas en China son hospitalizadas cada año debido a insuficiencia hepática. Mientras aguardan un trasplante, el riesgo de mortalidad es elevado, especialmente si se presenta una falla hepática aguda.

Según Wang Lin, director del Departamento de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Xijing, este avance:

“Podría brindar más tiempo a los pacientes en lista de espera y ampliar significativamente las opciones terapéuticas para quienes padecen enfermedad hepática terminal”.

¿Podría reemplazar al hígado humano?

Los investigadores señalan que este éxito inicial abre nuevas perspectivas para el uso de hígados de cerdo como soporte temporal o incluso como sustituto funcional del hígado humano, lo que podría transformar el futuro de los trasplantes.