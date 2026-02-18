Año Nuevo Chino acelera el auge del coche eléctrico y reduce el miedo a quedarse sin batería

GENERANDO AUDIO...

Autos eléctricos ganan terreno. Foto: Xinhua

Cada vez más personas en China están optando por viajar en vehículos de nueva energía (VNE) durante la migración masiva con motivo de la Fiesta de la Primavera, el periodo de desplazamiento humano más grande del planeta, impulsados por la mejora tecnológica y la rápida expansión de la infraestructura de carga.

En 2026, el Año Nuevo Chino se celebra el 17 de febrero, y las autoridades anticipan un récord de 9 mil 500 millones de viajes interregionales durante la temporada alta de 40 días, en la que cientos de millones de personas se trasladan por carreteras, ferrocarriles y aeropuertos para reunirse con sus familias.

Más autos eléctricos en los viajes de larga distancia

En lugar de tomar un tren de alta velocidad o un avión, Wu Yang decidió conducir a casa con su recién comprado vehículo eléctrico, recorriendo más de 1,200 kilómetros desde Shanghai hasta su pueblo natal en la provincia central de Hubei.

El trayecto le cuesta poco más de 1,000 yuanes (unos 144 dólares), lo que le permite ahorrar al menos 1,300 yuanes en comparación con la compra de boletos de tren para una familia de cuatro personas.

Además del ahorro, Wu destaca la comodidad: puede transportar regalos y equipaje, llevar una nevera portátil, disfrutar de entretenimiento en la pantalla del automóvil y convertir el viaje en una experiencia familiar.

“Conducir a casa significa viajar a nuestro propio ritmo y tener más tiempo para que la familia esté junta”, comentó.

La ansiedad por la batería queda atrás

Wu recuerda que, en el pasado, viajar largas distancias en un auto eléctrico generaba preocupación por el agotamiento de la batería y la posibilidad de quedar varado. Hoy, esa inquietud ha disminuido considerablemente.

Su vehículo puede recorrer hasta 600 kilómetros con una sola carga, y planificó cinco paradas para recargar cuando la batería baja al 30%, lo que le permite completar el viaje sin contratiempos.

Récord de viajes en carretera

Como Wu, un número creciente de propietarios de VNE está optando por viajar por carretera durante la Fiesta de la Primavera. El Ministerio de Transporte estima que en 2026 se realizarán 380 millones de viajes en automóvil, una cifra histórica.

Este fenómeno refleja la rápida transición de China hacia la movilidad eléctrica. Al cierre de 2025, el país contaba con 43.97 millones de vehículos de nueva energía, y solo ese año se registraron cerca de 13 millones, lo que representó casi la mitad de todos los nuevos automóviles matriculados.

Avances tecnológicos impulsan la adopción

El crecimiento de los viajes en VNE está estrechamente ligado al avance tecnológico. En los últimos cinco años, la autonomía promedio de los autos eléctricos fabricados en China aumentó hasta casi 500 kilómetros, mientras que la velocidad promedio de carga se triplicó, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

Además, empresas como Xiaogan Huagong Gaoli Electronics, con sede en Hubei, desarrollaron calentadores eléctricos PTC que permiten elevar rápidamente la temperatura del habitáculo y proteger las baterías del frío. Estos dispositivos han sido instalados en decenas de millones de VNE y representan casi el 70% del mercado nacional.

Red de carga más grande del mundo

Otro factor clave es la rápida expansión de la infraestructura. Hasta diciembre de 2025, China contaba con más de 20 millones de instalaciones de carga, con estaciones en más del 98% de las áreas de servicio de autopistas. Además, 19 regiones provinciales lograron cobertura total en sus localidades.

Este crecimiento ha dado lugar a la red de carga más grande del mundo, con capacidad para atender a más de 40 millones de vehículos eléctricos.

Para la temporada alta, el Ministerio de Transporte implementó planes específicos en áreas de servicio con alto tráfico, que incluyen la ampliación de espacios y la instalación de estaciones de carga rápida de alta potencia.

Expansión hacia zonas rurales impulsa el turismo

La extensión de la red de carga hacia áreas rurales ha facilitado que más conductores participen en los viajes festivos y ha impulsado el turismo durante el periodo vacacional de nueve días.

“La carga ya no es realmente una preocupación, incluso en las zonas rurales”, dijo Li Lei, visitante de la provincia central de Henan, quien viajó en auto eléctrico hasta Shiyan, en Hubei. “Se pueden encontrar estaciones de carga en casi todas partes, incluso cerca de atracciones turísticas y hoteles”.