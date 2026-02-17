¡Ya puedes viajar con tu perro o gato en tren bala! Así funciona

GENERANDO AUDIO...

Pasajeros mascotas en el tren de alta velocidad. Foto: Xinhua

Viajar con mascotas en trenes de alta velocidad ya es una realidad en China. Como parte de una prueba piloto, el país puso en marcha un nuevo servicio para transportar perros y gatos domésticos en el mismo tren que sus dueños, con monitoreo constante, normas especiales de seguridad y reservas digitales, justo en plena temporada alta de viajes por el Festival de la Primavera.

¿En qué consiste el nuevo servicio para viajar con mascotas?

La empresa China Railway Express informó que la plataforma ferroviaria 12306 lanzó de manera simultánea el servicio de “envío de mascotas”, que permite a los pasajeros reservar en línea el traslado de un perro o un gato por familia, con al menos dos días de anticipación.

El objetivo es facilitar los desplazamientos con animales de compañía durante el periodo de mayor movilidad del año en el país.

Rutas y trenes donde se aplica la prueba piloto

Desde este martes, el servicio se puso a prueba en 10 trenes de alta velocidad que conectan cinco estaciones estratégicas entre Beijing y Shanghai:

Beijing Sur

Jinan Oeste

Nanjing Sur

Shanghai Hongqiao

Hangzhou Este

Los pasajeros pueden consultar los trenes disponibles directamente en la aplicación 12306 y completar ahí mismo su reserva.

Requisitos para transportar mascotas en tren bala

Para acceder al servicio, los animales deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser perros o gatos domésticos

Estar en buen estado de salud

Tener un peso máximo de 15 kilogramos

No superar los 40 centímetros de altura de hombros

Además, al momento del abordaje, los pasajeros deben presentar documento oficial de identidad y certificado de cuarentena de su mascota para realizar el chequeo correspondiente.

Cómo viajan las mascotas y qué medidas de seguridad se aplican

El servicio opera bajo las normas de “transporte aislado, separación de personas y mascotas y cuidados especiales”.

Los animales son trasladados en cajas de transporte especiales, colocadas dentro de casilleros exprés del tren, completamente aislados del espacio de los pasajeros.

Cada tren está equipado con armarios exclusivos para mascotas, que cuentan con sistemas inteligentes de monitoreo, lo que permite al personal ferroviario vigilar su estado de forma permanente y realizar patrullas de inspección cada dos horas como máximo.

Precio, descuento y seguro incluido

El precio del servicio se calcula de acuerdo con el kilometraje del trayecto. En su fase inicial, se ofrece un descuento del 30%, además de un seguro básico de 2 mil yuanes, equivalentes a aproximadamente 277 dólares.

Más estaciones habilitan servicios para mascotas

Desde el 28 de enero, las autoridades ferroviarias han incrementado el número de estaciones de tren de alta velocidad con servicios de consignación de mascotas, con el objetivo de atender la creciente demanda durante el Festival de la Primavera.