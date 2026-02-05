Japón dice adiós a sus pandas: los últimos vuelven a China después de 54 años

GENERANDO AUDIO...

Después de más de 50 años, Japón se quedará sin pandas. Foto: Xinhua

Japón se despidió de sus últimos pandas gigantes. Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei partieron del Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, rumbo a China, marcando un hecho histórico: por primera vez en 54 años el país se queda sin pandas.

Los ejemplares fueron trasladados en camión desde el zoológico hasta el Aeropuerto Internacional de Narita, donde abordaron un vuelo de regreso a China. Con su salida, se cierra un capítulo que comenzó en 1972, cuando Japón recibió a sus primeros pandas como símbolo de amistad diplomática.

Una despedida anticipada

Xiao Xiao y Lei Lei nacieron en 2021 y son hijos de Shin Shin y Ri Ri, una pareja que fue devuelta a China en septiembre de 2024. Su hermana mayor, la famosa panda gigante Xiang Xiang, regresó a su país de origen en febrero de 2023, generando entonces una despedida multitudinaria.

De acuerdo con el convenio entre China y Japón, el regreso de los gemelos estaba previsto para febrero de 2026. Sin embargo, el Gobierno Metropolitano de Tokio consultó con la parte china y acordaron adelantar el traslado cerca de un mes, según reportes de medios locales.

Japón, sin pandas por primera vez desde 1972

La salida de Xiao Xiao y Lei Lei no es un hecho aislado. En junio del año pasado, otros cuatro pandas gigantes de un zoológico en la prefectura de Wakayama también se les mandó de vuelta a China.

Con ello, Japón se queda sin pandas gigantes por primera vez desde 1972, cuando llegaron Lan Lan y Kang Kang para conmemorar la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde entonces, los pandas se convirtieron en uno de los mayores atractivos de los zoológicos japoneses y en un símbolo de cooperación bilateral.

Aunque por ahora no hay anuncios sobre la llegada de nuevos ejemplares, la partida de los pandas marca un momento nostálgico para visitantes y cuidadores que durante décadas hicieron de estos animales un ícono cultural en Japón.