China completa con éxito el vuelo de prueba de su nave espacial comercial reutilizable

Nave espacial cumplió la prueba. Foto: Xinhua/ilustrativa

Una nave espacial china diseñada para el turismo espacial completó este lunes con éxito una misión de prueba de vuelo suborbital en el noroeste de China, informó la empresa aeroespacial comercial CAS Space.

La prueba se realizó en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, donde la cápsula de carga útil recuperable aterrizó de forma segura gracias a un sistema de recuperación con paracaídas y fue posteriormente recuperada.

Vuelo suborbital valida tecnología de reentrada y aterrizaje

De acuerdo con su desarrollador, la prueba demostró la desaceleración durante la reentrada, completó la verificación del módulo de carga útil recuperable y mostró la tecnología de control de aterrizaje de precisión para la subetapa de la nave espacial.

Estos avances sientan las bases para el desarrollo de futuras actividades de turismo espacial, señaló CAS Space.

Lihong-1 Y1 alcanza 120 kilómetros de altitud

La nave espacial, denominada Lihong-1 Y1, puede alcanzar altitudes de aproximadamente 120 kilómetros. Presenta bajos costos de lanzamiento, un alto nivel de flexibilidad y la capacidad de recuperar cargas útiles experimentales.

En cuanto a las cargas útiles, la empresa explicó que la nave puede proporcionar un entorno experimental altamente estable y multifuncional con una duración de más de 300 segundos.

Semillas de rosas chinas viajan al espacio

CAS Space informó que la nave espacial transportaba muestras de semillas de rosas chinas. Estas semillas permanecieron 300 segundos en el espacio, donde estuvieron expuestas a la radiación cósmica, la cual puede provocar mutaciones genéticas.

Shi Xiaoning, diseñador en jefe y comandante del proyecto Lihong-1, señaló que, tras su regreso a la Tierra, las muestras serán cultivadas para desarrollar nuevas variedades de rosas de alta calidad y crear un banco de germoplasma aeroespacial de rosas.

Nave espacial tendrá múltiples usos

La empresa indicó que la nave espacial será desarrollada para múltiples usos. El subjefe de diseño, Wang Yingcheng, afirmó que actualmente se realizan pruebas exhaustivas para incorporar tecnologías de soporte vital para la tripulación y sistemas de escape de alta fiabilidad.

Estas mejoras fortalecerán las capacidades de experimentación científica suborbital de bajo costo y las capacidades de turismo espacial comercial.

Fabricación espacial en microgravedad

Además de las semillas de rosas, la carga útil incluyó equipos de fabricación aditiva láser en microgravedad, desarrollados por el Instituto de Mecánica de la Academia de Ciencias de China.

CAS Space señaló que el dispositivo proporcionó una prueba inicial de que una plataforma de cohetes puede utilizarse para apoyar la fabricación espacial.