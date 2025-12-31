China repetirá el medio maratón de robots humanoides tras éxito mundial

GENERANDO AUDIO...

Regresa el medio maratón de robots y humanos. Foto: Xinhua

La Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing (E-Town) confirmó que albergará el medio maratón de robots humanoides el 19 de abril de 2026, luego del impacto global de la primera edición realizada en 2025. El evento, único en su tipo, reunirá nuevamente a robots humanoides y corredores humanos en una misma ruta, marcando un nuevo impulso para el desarrollo y la aplicación práctica de la tecnología robótica en China.

Robots humanoides y corredores humanos competirán en la misma ruta

El medio maratón de E-Town se celebrará de manera simultánea para robots humanoides y participantes humanos. Ambos seguirán la misma ruta, aunque los robots lo harán en carriles separados, delimitados con vallas de protección o cintas demarcadoras.

La competencia tendrá dos categorías para los robots

La prueba robótica contará con dos grupos:

Navegación autónoma ,

, Control remoto,

lo que permitirá evaluar distintos niveles de desarrollo tecnológico en movilidad y control de robots humanoides.

Premios especiales impulsarán eficiencia, diseño y percepción

La carrera otorgará reconocimientos especiales enfocados en áreas clave de innovación, entre ellos:

Premio a la mejor resistencia , para fomentar la eficiencia energética

, para fomentar la Premio a la marcha más hermosa , que destaca un movimiento natural y similar al humano

, que destaca un movimiento Premio al mejor diseño , centrado en manos biónicas y expresiones faciales

, centrado en Premio a la mejor percepción, que reconoce la adaptación al entorno en tiempo real

Robots pasarán de competir a ofrecer servicios durante la carrera

A lo largo del recorrido se brindarán servicios como animación robótica, orientación sobre el trayecto, recolección de basura, actuaciones e interacciones con el público, con el objetivo de impulsar la transformación de los robots de “herramientas de competición” a “socios de servicio”.

El evento busca atraer equipos extranjeros y cooperación internacional

De acuerdo con Liang Liang, subdirector del comité administrativo de E-Town, la competencia busca atraer equipos internacionales y fomentar la colaboración global en tecnología robótica.

“El evento traducirá los vacíos técnicos identificados durante la carrera en soluciones industriales prácticas”, señaló.

Lecciones de 2025 impulsaron mejoras tecnológicas clave

Las actualizaciones previstas para 2026 se basan en las lecciones del maratón inaugural de 2025, que impulsaron innovaciones en estabilidad de articulaciones y cambio rápido de baterías.

El 19 de abril de 2025, el robot Tiangong Ultra, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing, ganó la prueba de 21.0975 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, superando a 20 equipos participantes.

En la categoría humana, corredores etíopes se impusieron en las ramas masculina y femenina del medio maratón.