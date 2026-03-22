IA en la educación: advierten sobre la “pereza intelectual” en estudiantes y el nuevo rol de los maestros

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Estudiantes deben recibir asesoría para uso de IA. Foto: IA

La irrupción de la inteligencia artificial en la educación está cambiando la forma en que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan, pero también enciende alertas: expertos advierten sobre el riesgo de caer en la “pereza intelectual”, un fenómeno que preocupa a padres y responsables educativos en todo el mundo.

Los estudiantes deben recibir orientación para utilizar la inteligencia artificial (IA) de forma racional y evitar la “pereza intelectual”, en medio de las transformaciones en la educación y el papel de los profesores que impulsa esta tecnología, declaró un asesor político chino.

Xu Kun, rector de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing y miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), afirmó que la IA es un arma de doble filo que requiere un compromiso con la “tecnología para el bien”.

En declaraciones a la prensa en el marco de la reunión anual del Comité Nacional de la CCPPCh, Xu abordó cómo la IA está transformando el aprendizaje, trascendiendo la enseñanza estandarizada para adaptarse al progreso individual.

IA en la educación transforma el papel de los maestros

“Desde la perspectiva de la enseñanza, la IA está transformando el papel del profesorado”, afirmó el asesor político, añadiendo que la tecnología libera a los educadores de las tareas repetitivas y les permite centrarse en inspirar la creatividad y la curiosidad de los estudiantes.

Xu describió la IA como un catalizador que acelera la reforma educativa, imaginando un futuro entorno de aprendizaje abierto, basado en datos e integrado con situaciones reales, lo cual derribaría las barreras geográficas y haría que la educación de calidad fuera accesible para todos los alumnos.

Riesgos de la IA: la “pereza intelectual” en estudiantes

Si bien se debe aprovechar el potencial de la IA, también resulta crucial fortalecer la educación ética, apuntó Xu. “Debemos guiar a los estudiantes para que usen la IA de forma adecuada y con moderación, evitando la pereza intelectual“.