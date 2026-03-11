Mixue, el gigante chino de helados, llega al Zócalo de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

La famosa heladería ya está en la CDMX. Foto: Xinhua

La llegada de nuevos sabores de helados suaves y bebidas refrescantes al corazón de México no sólo amplía la oferta gastronómica de la capital, sino que también refleja el creciente intercambio cultural entre China y México. En febrero de este año, la marca china Mixue abrió sus puertas en pleno Zócalo de la Ciudad de México, despertando la curiosidad de visitantes y residentes.

Ubicada en uno de los espacios más emblemáticos del país, la apertura de esta heladería marca un nuevo capítulo para la presencia de propuestas gastronómicas asiáticas en el mercado mexicano.

Helados suaves, bebidas frutales y bubble tea

Especializada en helados suaves, bebidas de frutas y tés tipo bubble tea, Mixue forma parte de una tendencia internacional de sabores y formatos originados en Asia, que de manera progresiva encuentra un espacio en la Ciudad de México, especialmente entre el público joven.

Esta oferta busca combinar frescura, sabor y nuevas experiencias, adaptándose a los gustos locales sin perder su esencia original.

Clientes destacan sabor y textura

Entre los primeros visitantes, Jimena Corral, estudiante, compartió su experiencia tras probar los productos.

“A comparación de los otros helados de máquina que he probado, estos me gustan mucho más, sobre todo el cono y la galleta. Todavía no pruebo mi bebida, pero los helados sí me gustan”, expresó.

La posibilidad de elegir el nivel de dulzor

Además del sabor, algunos clientes resaltaron la opción de elegir el grado de endulzante, un detalle que consideran atractivo en un contexto de mayor conciencia sobre la salud y el bienestar.

“Me sorprendió que uno pueda escoger el grado de endulzante, creo que es una buena opción en temas de salud”, comentó Gustavo Rodríguez, mentor de negocio.

Un puente cultural entre China y México

La presencia de propuestas como Mixue en espacios emblemáticos de la capital muestra cómo la oferta china se internacionaliza y logra conectar con el público local, fortaleciendo los lazos culturales y comerciales entre China y México.

Su llegada al Zócalo representa un nuevo punto de encuentro entre tradiciones, sabores y culturas, dentro del dinámico escenario gastronómico de la Ciudad de México.