Comisión Europea presenta plan contra drones ante el aumento de amenazas

GENERANDO AUDIO...

Comisión Europea desarrolló plan antidrones. Foto: Xinhua

La Comisión Europea presentó un plan de acción para contrarrestar las amenazas relacionadas con drones, ante el incremento de riesgos para la seguridad, con el objetivo de reforzar la preparación en materia de defensa y mejorar la capacidad de respuesta en los países del bloque.

La estrategia contempla nuevas reglas, sistemas de detección, cooperación entre Estados miembros y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y las redes 5G para enfrentar los posibles usos maliciosos de estos dispositivos.

Centro de Excelencia y certificación antidrones

Como parte del plan, la Comisión anunció la creación de un nuevo Centro de Excelencia de la Unión Europea contra Drones, así como el desarrollo de un esquema de certificación para sistemas antidrones.

Además, se lanzará un Foro de la Industria de Drones y Antidrones, con el fin de impulsar el diálogo con el sector y ampliar la capacidad de producción de estas tecnologías.

Nuevas reglas y etiqueta “Dron de Confianza”

La Comisión introducirá un Paquete de Seguridad de Drones para reformar las normas que regulan el uso de drones civiles y adaptarlas a las nuevas realidades de seguridad.

Este paquete incluye evaluaciones coordinadas de riesgos para proteger las cadenas de suministro tecnológico y la creación de una etiqueta “Dron de Confianza de la UE”, que permitirá identificar equipos considerados seguros en el mercado europeo.

Detección aérea, inteligencia artificial y redes 5G

El plan prevé reforzar la detección de drones mediante sistemas únicos de visualización aérea y una Plataforma de Incidentes con Drones, diseñada para identificar dispositivos con fines maliciosos.

Asimismo, la Comisión señaló que las redes 5G deben aprovecharse con urgencia para detectar drones, incluidos aquellos que no estén conectados a redes, y anunció el impulso al desarrollo de sistemas europeos de mando y control basados en inteligencia artificial.

Unión Europea: Coordinación entre países y vigilancia fronteriza

La estrategia también contempla invitar a los Estados miembros interesados a coordinar la contratación pública y el despliegue de sistemas antidrones, además de estudiar la creación de equipos de respuesta rápida ante emergencias con drones.

Como parte del refuerzo de la seguridad, la Comisión continuará proporcionando a Frontex, la agencia europea de fronteras, drones y tecnologías relacionadas para la vigilancia fronteriza, y propuso la realización de un ejercicio anual a gran escala para poner a prueba la cooperación transfronteriza y la coordinación civil-militar.