ONU advierte sobre peligro de “lluvia tóxica” tras ataques a depósitos de petróleo en Medio Oriente

ONU previene sobre peligros de lluvia tóxica. Foto: Xinhua

Trabajadores humanitarios de la ONU dijeron hoy martes que 10 días de guerra en Medio Oriente están trastocando vidas en toda la región y más allá, con una “lluvia negra” tóxica vinculada a ataques contra depósitos petroleros y la interrupción de las cadenas de suministro humanitario que han causado impactos generalizados.

Preocupación por contaminación y salud pública

En una conferencia de prensa en Ginebra, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por el impacto de los ataques israelíes y estadounidenses contra depósitos de petróleo en Irán en la salud y el medio ambiente debido a la propagación de contaminantes tóxicos en el aire.

Indicó que estos impactos plantean “preguntas serias sobre si se cumplieron las obligaciones de proporcionalidad y precaución establecidas por el derecho internacional humanitario” en los ataques, y enfatizó que los lugares atacados “no parecen ser de uso exclusivamente militar”.

OMS alerta por “lluvia negra” y “lluvia ácida”

Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la “lluvia negra” y la “lluvia ácida” que han estado cayendo en Teherán después de los ataques representan “un peligro real” para los iraníes.

“Estamos en contacto con los hospitales y las autoridades, y las autoridades iraníes han emitido una alerta recomendando a la población que se quede en casa, en especial ante los ataques a los almacenes de petróleo”, señaló.

Lindmeier añadió que los ataques reportados contra infraestructuras petroleras en Baréin y Arabia Saudita también suscitan preocupación por “una mayor exposición a la contaminación regional“.

Más de 700 mil personas desplazadas por el conflicto

Karolina Lindholm Billing, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Líbano, indicó que más de 100 mil personas han sido desplazadas por los ataques israelíes y las órdenes de evacuación en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de personas desarraigadas por el conflicto a cerca de 700 mil.

“Vemos coches alineados en la calle con gente durmiendo en ellos”, explicó. “La mayoría huyó apresuradamente sin apenas nada. Buscan seguridad en Beirut, la región del Monte Líbano, el norte de Líbano y partes del valle de la Becá“.

Impacto del conflicto en las cadenas de suministro

Jean-Martin Bauer, director del Servicio de Análisis de Alimentos y Nutrición del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, advirtió sobre los impactos del conflicto en el estrecho de Ormuz y en el estrecho de Bab El-Mandeb, frente a las costas del Cuerno de África.

“Dos puntos clave de la cadena de suministro mundial se ven afectados por restricciones y riesgos, y las navieras están desviando sus servicios”, dijo Bauer, y agregó que la necesidad de un seguro contra riesgos de guerra para los envíos supone un costo adicional de entre 2 mil y 4 mil dólares por cada contenedor en las zonas de riesgo.

