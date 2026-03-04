UNAM revoluciona la detección del cáncer bucal con prueba que da resultados en 24 horas

GENERANDO AUDIO...

En sólo 24 horas se podrá detectar cáncer bucal. Foto: Xinhua

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron el primer kit de diagnóstico virtual de cáncer bucal, capaz de determinar en 24 horas si una lesión es maligna, mediante un procedimiento ágil, remoto y con acompañamiento especializado, lo que permite mejorar la detección temprana de esta enfermedad altamente agresiva.

De acuerdo con Javier Portilla Robertson, profesor de la Facultad de Odontología de la UNAM y líder del proyecto, el sistema funciona en tres pasos clave: toma de muestra, asesoría virtual a dentistas y análisis especializado en laboratorio, lo que reduce tiempos, traslados y barreras de acceso al diagnóstico oportuno.

¿Cómo funciona el kit virtual para detectar cáncer bucal?

El procedimiento inicia cuando el paciente o el odontólogo detectan una anomalía en la boca. A través de una aplicación digital, pueden registrar los datos clínicos y enviar fotografías de la lesión para una evaluación inicial.

Los especialistas analizan la información y emiten una valoración preliminar. Si consideran que existe riesgo, canalizan al paciente para la realización de una biopsia, sin necesidad de que se traslade de inmediato a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

Kit con todo lo necesario para la biopsia

Cuando el especialista confirma la necesidad de una biopsia, entra en acción el kit desarrollado por la UNAM, el cual contiene todos los insumos necesarios para la toma adecuada de la muestra y la correcta fijación del tejido, un paso fundamental para evitar que se deteriore.

“Un problema que vimos es que muchas veces los odontólogos no tienen los equipos necesarios para tomar las biopsias ni lo que se requiere para fijar el tejido. Entonces, en ese kit viene todo lo necesario”, explicó Portilla Robertson.

Detección temprana, clave contra una enfermedad agresiva

El cáncer bucal es una enfermedad altamente agresiva, cuya principal dificultad es el diagnóstico tardío, lo que reduce las posibilidades de tratamiento exitoso.

“Esta enfermedad es muy agresiva y, lamentablemente, no se hace el diagnóstico oportuno”, advirtió el investigador.

Con este sistema virtual, la UNAM busca acercar el diagnóstico especializado a comunidades con menos recursos, reducir tiempos de espera y salvar vidas mediante la detección temprana.

Cáncer oral: un problema global de salud pública

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer oral es más común en hombres y personas mayores, presenta mayor mortalidad en varones y su incidencia varía considerablemente según las condiciones socioeconómicas.

Por ello, el desarrollo de herramientas digitales, accesibles y rápidas, como este kit, representa un avance clave en la atención preventiva y en la democratización del acceso a la salud.