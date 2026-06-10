Trenes “Hechos en China” transportarán a aficionados a sedes mexicanas de Mundial 2026

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Unidad de tren ligero de CDMX fabricada por CRRC. Foto proporcionada por CRRC

Una flota de 115 nuevas unidades de trenes ligeros de fabricación china, capaz de movilizar más de 1.25 millones de personas diariamente, forma parte de los medios de transporte en los que podrán movilizarse aficionados de todo el mundo en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar también en Estados Unidos y Canadá.

Los trenes, desarrollados por la empresa china CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), el mayor fabricante ferroviario del mundo, operarán en “modo de torneo” a partir del 11 de junio, fecha inaugural del evento, en las tres ciudades sedes en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Desde ese día, los aficionados podrán trasladarse a los estadios o sus inmediaciones a bordo de estas unidades fabricadas en China.

La capital mexicana albergará la ceremonia inaugural de la Copa Mundial en el otrora conocido como Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México por la FIFA para el evento, al que trenes fabricados por CRRC llegan de manera directa, como unidades del servicio de transporte público del tren ligero de la Ciudad de México.

Las unidades destinadas a esta ruta fueron diseñadas tomando en cuenta condiciones particulares de la ciudad como la gran altitud sobre el nivel del mar y las características de su temporada de lluvias.

Incorporan sistemas de frenado regenerativo, ventilación de bajo ruido y mejoras de accesibilidad, lo que se traduce en una experiencia de viaje más cómoda, con mayor eficiencia energética y menor impacto sonoro.

Pasajeros viajan en un tren de fabricación china. Foto: proporcionada por CRRC

En la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado de Nuevo León (norte), la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey enlaza directamente con el Estadio BBVA, rebautizado como Estadio Monterrey para el torneo.

Las unidades que operan en este corredor han sido actualizadas en sus sistemas de control, eficiencia energética y gestión operativa, con el objetivo de ofrecer un traslado más ágil, ecológico e inteligente tanto a la población local como a los visitantes del Mundial.

En la capital del estado de Jalisco (oeste), Guadalajara, la Línea 4 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano integra la densamente poblada zona sur a la red de transporte masivo. Los usuarios pueden transbordar al circuito de autobuses de tránsito rápido (BRT) para acceder al Estadio Akron, denominado Estadio Guadalajara para el Mundial, lo que permite mitigar de manera efectiva los problemas de movilidad que generan los grandes eventos deportivos.

Unidad de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Foto proporcionada por CRRC

Garantía operativa ininterrumpida

Para enfrentar el triple desafío que plantea la gran altitud de la Ciudad de México, la alta humedad característica de la temporada de lluvias y los picos de demanda de pasajeros durante los días de partido, CRRC ha activado un servicio de soporte operativo en modalidad 24/7 (24 horas, los siete días de la semana).

El esquema contempla un mecanismo de respuesta coordinada en tres niveles, el despliegue de ingenieros especializados en territorio mexicano y un equipo de atención técnica y de emergencias disponible en todo momento. El objetivo es garantizar que las unidades operen con la intensidad, frecuencia y confiabilidad que exige un torneo de esta magnitud. Paralelamente, CRRC lanzará en México la actividad interactiva “Estación de Energía Verde”, que distribuirá guías de viajes ecológicos entre los aficionados para promover estilos de vida con menor huella de carbono.

Un historial de grandes eventos

La tecnología ferroviaria de la empresa china ha estado presente en los medios de transporte más usados durante algunos de los eventos más importantes del mundo como la Copa Mundial de Brasil 2014, los Juegos Olímpicos de Río 2016, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y los Juegos Mundiales de Chengdu 2025, entre otros.

La presencia en México de CRRC trasciende la logística o el funcionamiento durante grandes eventos, en tanto las acciones de la empresa son un reflejo tangible de la cooperación pragmática entre China y México en materia de infraestructura y movilidad urbana.

De cara al futuro, CRRC ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de soluciones de transporte ferroviario verdes e inteligentes, en colaboración con sus socios a escala global.