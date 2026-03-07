Robots humanoides brillaron en el Año Nuevo Chino y muestran el avance de la inteligencia artificial en China

GENERANDO AUDIO...

De los escenarios a la vida cotidiana, robots humanoides. Foto: Xinhua

Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, robots humanoides cada vez más ágiles y versátiles han dejado su huella en toda China, al protagonizar galas, presentaciones artísticas y eventos culturales, y avanzar, poco a poco, hacia su integración en la vida cotidiana.

Desde su participación en la gala de la Fiesta de la Primavera, hasta su presencia en espectáculos locales de danza, ópera y teatro, estos desarrollos tecnológicos muestran cómo la inteligencia artificial y la robótica comienzan a mezclarse con la tradición cultural china.

Robots protagonistas en la gala de la Fiesta de la Primavera

Cuatro empresas emergentes dedicadas a la robótica humanoide —Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab— ocuparon un lugar central en la gala celebrada el pasado 16 de febrero, donde exhibieron sus capacidades y avances tecnológicos.

Su actuación permitió al público observar movimientos cada vez más precisos, coordinados y expresivos, confirmando el rápido crecimiento del sector.

Danza, ópera y espectáculos con robots

Además de su aparición en la gala nacional, los robots humanoides también participaron en presentaciones culturales regionales.

En una obra de danza dramática en la provincia oriental de Jiangxi, dos robots se unieron a los artistas humanos en bailes fluidos al ritmo de canciones populares. Fabricados por Shanghai EmbodyDeep Science and Technology Co., Ltd., fueron invitados a un espectáculo dedicado a Tiangong Kaiwu, una enciclopedia china del siglo XVII sobre tecnología e industria.

“La representación rinde homenaje a la tecnología, y los robots nos mostraron una vez más cómo puede sorprendernos”, comentó Hu Jingchen, uno de los asistentes.

De acuerdo con Shi Zhongwei, director ejecutivo de la empresa, los robots pueden convertirse en actores digitales y símbolos culturales, con posibilidades que van más allá del ámbito industrial.

También se alistan para colaborar con la Ópera Huangmei de Anhui, reinterpretando piezas clásicas para promover el patrimonio cultural.

Más de 200 robots en un sólo espectáculo

Antes del Año Nuevo Chino, la Asociación de la Industria de Robótica de Shandong organizó una gala especial con más de 200 robots y perros robóticos, que participaron en 19 números de acrobacias, artes marciales, danza y teatro.

Los robots actuaron como bateristas, bailarines y actores, generando sorpresa y risas entre el público.

Para lograrlo, fueron entrenados durante dos meses en escenarios simulados, explicó Wang Shuang, subdirectora general de Rokae (Shandong).

Del escenario al trabajo y al hogar

En centros de entrenamiento de distintas ciudades, los robots son preparados para 11 categorías de tareas, entre ellas logística industrial, clasificación de piezas, servicios comerciales y cuidado en el hogar.

“Nuestro objetivo es permitirles percibir los entornos y adaptarse a ellos como lo hacen los humanos”, detalló Su Kairui, del centro de entrenamiento de robots humanoides Leju, en Jinan.

Impulsado por los avances en inteligencia artificial, el sector de la robótica ha crecido con rapidez. Según el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, en 2025 China contaba con más de 140 fabricantes y más de 330 modelos de robots.

Robots con IA, nuevas compras

En esta Fiesta de la Primavera, cada vez más familias eligen robots con IA como regalos festivos. Wang Yan, residente en Jinan, compró uno para hacer compañía a sus mascotas, ayudar a los niños a practicar inglés y conversar con los adultos mayores.

“Ya no es sólo un juguete. Se está convirtiendo en un compañero con IA de largo plazo y en constante evolución”, explicó.