Tecnología, tradición y afecto: así se entregaron los regalos del Año Nuevo Chino

La entrega de paquetes cambió en China. Fotos: Xinhua

Durante la temporada de viajes de la Fiesta de la Primavera, los regalos del Año Nuevo Chino llegaron a casa incluso antes que quienes los envían. Gracias a la incorporación de drones, vehículos autónomos, inteligencia artificial y sistemas logísticos inteligentes, la entrega de presentes se ha vuelto más rápida, eficiente y precisa en distintas regiones de China.

En medio del aumento de pedidos y la escasez de mano de obra estacional, la industria de la mensajería china ha creado una alianza entre tecnología y trabajadores humanos, que permite mantener el flujo constante de entregas durante uno de los periodos más intensos del año.

Camionetas no tripuladas y centros de reparto automatizados

En la ciudad de Renqiu, en la provincia de Hebei, el centro de entregas de ZTO Express trabaja a plena capacidad desde antes del amanecer. Los paquetes, principalmente regalos del festival, son cargados en camionetas autónomas que parten hacia los puntos de recogida locales.

“Una vez que comienza el ‘festival de regalos de Año Nuevo’, el ritmo cambia notablemente”, relató Liu Jiamu, operador de uno de los vehículos no tripulados.

La automatización permite que estos centros operen con mayor eficiencia en plena temporada alta, cuando la presión logística se intensifica.

Drones que cruzan montañas y nieve

En el distrito de Yanqing, en Beijing, los drones transportan periódicos y paquetes hasta la remota Villa Olímpica de Invierno, una zona donde el transporte terrestre implica desvíos peligrosos por la montaña.

Estos vuelos reducen el tiempo de entrega de 35 minutos por carretera a sólo 14 minutos por aire, mejorando la fiabilidad del servicio en condiciones climáticas adversas y terrenos complejos.

Más eficiencia, menos costos

En un centro de J&T Express en Luoyang, los vehículos autónomos han redefinido la rutina laboral durante el festival.

“Un solo vehículo no tripulado puede transportar unos 600 paquetes al día”, explicó Li Shaopeng, gerente del sitio.

Según datos de la empresa, más de 1,000 vehículos autónomos han sido desplegados en todo el país durante esta temporada, incrementando la eficiencia de las entregas en aproximadamente 20%.

En Renqiu, los costos por paquete también se han reducido de forma significativa, y los vehículos autónomos realizan hasta seis viajes diarios, frente a los dos que podría hacer un mensajero humano.

IA que se adelanta a los pedidos

La transformación no solo ocurre en el transporte. JD Logistics introdujo un mapa de productos de Año Nuevo con inteligencia artificial, que analiza datos de consumo para predecir la demanda regional y posicionar los productos en almacenes cercanos incluso antes de que se realicen las compras.

Este sistema ha permitido reducir los envíos transregionales y mejorar los tiempos de entrega, logrando que la mayoría de los pedidos lleguen el mismo día o al día siguiente.

Regalos que viajan con emoción

Para Wang Biqiong, de 68 años, residente en Chengdu, la tecnología también tuvo un significado emocional. Recibió un paquete de carne que su hijo, desde Shanghai, le envió como regalo del festival.

“El regalo es precioso, pero lo único que quiero para el festival es tenerlo con nosotros”, expresó.

La nueva logística del Año Nuevo Chino

Drones, vehículos autónomos, sistemas de predicción con IA y centros inteligentes están transformando la logística en China. En plena Fiesta de la Primavera, la tecnología no solo acelera las entregas, sino que conecta a las familias, acorta distancias y convierte la innovación en un puente emocional.

Una nueva forma de celebrar el Año Nuevo Chino, donde la tradición viaja de la mano de la inteligencia artificial.