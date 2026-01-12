GENERANDO AUDIO...

La IA está ayudando y acelerando la medicina en China. Foto: Xinhua

La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada la atención médica en China, al facilitar el acceso de la población a medicamentos de nueva generación, diagnósticos más precisos, tratamientos clínicos optimizados y terapias de rehabilitación más eficaces, de acuerdo con expertos e investigadores del sector salud.

Tradicionalmente, el desarrollo de nuevos fármacos ha estado marcado por procesos largos, complejos y costosos. Sin embargo, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) está permitiendo mejorar significativamente la eficiencia en la investigación biomédica y farmacéutica.

IA acelera investigación sobre Alzheimer y Parkinson en China

Un equipo dirigido por el profesor Yu Jintai, del Hospital Huashan afiliado a la Universidad de Fudan, ha incorporado grandes modelos de lenguaje para acelerar la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

Mediante un análisis de asociación genómica a gran escala de más de un millón de muestras, los investigadores identificaron cinco sitios de mutación en el gen FAM171A2 significativamente asociados con la incidencia de la enfermedad de Parkinson.

En un estudio adicional, el equipo utilizó IA para analizar 6 mil 361 proteínas del líquido cefalorraquídeo, logrando identificar cuatro proteínas estrechamente vinculadas con la enfermedad de Alzheimer. A partir de estos nuevos biomarcadores, las pruebas diagnósticas pueden predecir la aparición del Alzheimer hasta con 15 años de anticipación, con una precisión superior al 98.7 %.

Desarrollo de fármacos más rápido gracias a inteligencia artificial

El proceso convencional de investigación farmacológica suele requerir el análisis de decenas de miles de candidatos, evaluando propiedades como actividad, selectividad, seguridad, absorción y metabolismo, lo que demanda amplios recursos humanos y materiales.

La inteligencia artificial está cambiando este escenario. A través de la predicción de estructuras proteicas y el cribado virtual, los investigadores pueden identificar rápidamente las moléculas más prometedoras. En algunos casos, estas tecnologías permiten analizar hasta 100 millones de compuestos en sólo 48 horas.

Recientemente, China lanzó “AI Kongming”, una plataforma nacional de investigación farmacológica abierta. Según Guo Jinjiang, responsable del proyecto, la plataforma integra algoritmos propios, modelos de diseño molecular con IA y cribado virtual de alta precisión, lo que permitirá acelerar notablemente el desarrollo de nuevos medicamentos.

IA aplicada a rehabilitación y atención clínica

La Comisión Nacional de Salud de China y otros organismos emitieron en 2025 directrices para promover la aplicación de herramientas de IA y mejorar la calidad de los servicios médicos.

En el ámbito de la rehabilitación, el investigador Fan Xiangmin, del Instituto de Software de la Academia de Ciencias de China, desarrolló un sistema de asistencia rítmica funcional basado en IA para pacientes con hemiplejia.

El sistema genera patrones rítmicos personalizados de acuerdo con la marcha de cada paciente y los transmite mediante auriculares de conducción ósea, ayudando a mejorar el equilibrio y el ritmo al caminar. En ensayos clínicos, pacientes con marcha rígida lograron avances graduales hacia patrones más estables y cercanos a los de personas sanas.

Tecnologías emergentes impulsan la medicina inteligente

Otras aplicaciones incluyen modelos de aprendizaje profundo entrenados con resonancias magnéticas cerebrales, utilizados para evaluaciones preoperatorias de adenomas hipofisarios, así como gafas con IA basadas en estimulación visual inteligente para tratar la ambliopía.

El académico Fan Xianqun, de la Academia de Ingeniería de China, subrayó que la IA se expande rápidamente en la investigación médica básica, el diagnóstico clínico y las disciplinas médicas aplicadas, y afirmó que la atención médica podría convertirse en su escenario de aplicación de mayor alcance.