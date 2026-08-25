Cuidado con la temporada de dengue: casos pueden aumentar en septiembre y octubre

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La temporada de dengue en México suele coincidir con la temporada de lluvias, debido a que la humedad y la acumulación de agua favorecen la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad. En 2026, México ha reportado más de 2 mil casos de dengue con signos de alarma, según informes de la Secretaría de Salud.

Los picos de casos de dengue suelen registrarse entre septiembre y octubre. Este comportamiento se observó tanto en 2024 como en 2025, de acuerdo con las gráficas del Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud, que muestran un aumento de contagios durante ese periodo.

Cabe destacar que la actual temporada de lluvias concluirá el 30 de noviembre de 2026, conforme al calendario oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Sintomas del dengue

La infección de dengue causa síntomas gripales, explicó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Los signos y síntomas son:

Fiebre de 40°C o mayor

Dolor de cabeza intenso

Dolor detrás de los globos oculares

Dolores musculares y articulares

Náuseas y vómito

Presencia de masas o bolitas en el cuello o axilas

Salpullido

En ocasiones, la infección evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave.

El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos principalmente de la especie Aedes Aegypti y en menor grado de A. Albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya y el virus zika.

¿Por qué suelen subir los casos de dengue en la temporada de lluvias y cómo prevenirlo?

Los mosquitos necesitan depositar sus huevecillos en la pared de recipientes vacíos como botellas, tinacos, latas, floreros y llantas; estos huevecillos pueden durar hasta un año en un ambiente seco y con la primera lluvia o humedad surgen las larvas, por lo que es importante prevenir la presencia de estos insectos y evitar su picadura.

🦟⚠️ El dengue puede ser grave, pero prevenirlo está en nuestras manos.



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Lava, tapa, voltea, corta, limpia y tira.🪣✋



¡Prevenir es tarea de todas y todos!🙌🧡 pic.twitter.com/tRHQJLweGy — Secretaría de Salud Nuevo León (@NlSalud) August 25, 2026

Para prevenirlo los autoridades de salud recomiendan: