Temporada de lluvias: así puedes prevenir el dengue

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La Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue y la chikungunya durante la temporada de lluvias. Entre las principales recomendaciones destacan eliminar el agua estancada, mantener tapados recipientes como tinacos y cubetas, limpiar azoteas, recortar el césped y evitar la formación de criaderos de mosquitos. Además, exhortó a acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas para recibir atención oportuna.

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