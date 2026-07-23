Temporada de lluvias: así puedes prevenir el dengue

| 13:38 | Redacción Uno TV | Uno TV

La Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar las medidas de prevención contra el dengue y la chikungunya durante la temporada de lluvias. Entre las principales recomendaciones destacan eliminar el agua estancada, mantener tapados recipientes como tinacos y cubetas, limpiar azoteas, recortar el césped y evitar la formación de criaderos de mosquitos. Además, exhortó a acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas para recibir atención oportuna.

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