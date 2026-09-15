“Ameba comecerebros” en México: qué es y dónde habita este microorganismo que provoca una enfermedad letal

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El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que las muestras de agua tomadas en un lago artificial ubicado cerca de Plaza La Isla Mérida, en Yucatán, confirmaron la presencia de Naegleria fowleri, conocida como la “ameba comecerebros”.

El hallazgo se confirmó tras la muerte de un hombre de 34 años, que trabajaba como instructor de actividades acuáticas en el lugar. El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, y murió el 8 de septiembre.

Por ello, te explicamos qué es esta ameba y donde suele habitar.

¿Qué es y donde habita la “ameba comecerebros”?

La llamada “ameba comecerebros” (Naegleria fowleri) es un microorganismo que vive principalmente en agua dulce tibia, como lagos, ríos, aguas termales o piscinas mal tratadas.

Y puede causar una infección cerebral muy rara pero muy grave llamada meningoencefalitis amebiana primaria, explicó Elvia Manuela Gallegos Neyra, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, de la UNAM.

La experta también destacó que estos microrganismos tienden a reproducirse más durante temporadas calurosas, como el verano.

“Es necesario ser más cuidadosos cuando se visitan parques acuáticos y balnearios, especialmente en época de verano”,dijo la experta.

En México, los canales de riego de cultivo son una potencial fuente donde habita la ameba Naegleria fowleri.

¿Qué provoca la “ameba comecerebros”?

En cuanto a la meningoencefalitis amebiana primaria, que provoca la amiba, es una infección que afecta al sistema nervioso central.

Entra por aspiración de agua contaminada a través de la nariz, llega rápidamente al encéfalo y puede causar la muerte en un periodo de tres a siete días después de la incubación.

El peligro de estas amibas “comecerebros” es que no existe tratamiento adecuado para combatirlas, aunado al hecho de que el personal médico y de laboratorio rara vez las tiene presentes como causantes de enfermedades, por lo que en muchos casos pasan desapercibidas.

Signos y síntomas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, explican que los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria provocada por la “ameba comecerebros” pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos.

La enfermedad evoluciona rápidamente y generalmente causa el coma antes de que llegue la muerte.

A medida que la enfermedad evoluciona, los síntomas pueden incluir:

Rigidez en el cuello

Confusión

Falta de atención a otras personas y al entorno

Pérdida del equilibrio

Alucinaciones

¿Cuáles son los factores de riesgo y las recomendaciones?

Por su parte, Elvia Manuela Gallegos Neyra, detalla que los principales factores de riesgo para adquirir estas amibas son:

Nadar sin protección en época de verano en espacios naturales como presas, manantiales termales, lagos, ríos, pozas o agua estancada, e incluso artificiales no clorados

en época de verano en espacios naturales como presas, manantiales termales, lagos, ríos, pozas o agua estancada, e incluso artificiales no clorados Jugar con aspersores

Usar lentes de contacto al nadar

Tener una lesión o estar inmunodeprimido

“Los usuarios deben informarse si los sitios recreativos cuentan con las medidas de mantenimiento adecuadas, pues la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010 indica que las albercas deben cumplir con ciertos requisitos físicos, químicos (como la cloración) y microbiológicos”, indicó Gallegos Neyra.

Recomendaciones al nadar:

Usar pinzas nasales al saltar o sumergirse

al saltar o sumergirse No nadar con lentes de contacto

Evitar que entre agua por la nariz

Evitar que los niños jueguen con mangueras o rociadores sin supervisión de un adulto

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