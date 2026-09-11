No solo son los bochornos: estos son los cambios que trae la menopausia

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¿Encuentras estas señales? Foto: HealthDay

La menopausia no se limita a los bochornos, los cambios emocionales o las alteraciones del sueño; pues esta etapa puede traer distribución de la grasa, pérdida de fuerza muscular y modificaciones enel control de la glucosa.

Cabe destacar que estos cambios no ocurren de la misma manera en todas las mujeres, según expertos, por lo que la evaluación debe ser individual.

¿Qué cambios puede experimentar el cuerpo?

Durante el Foro Internacional “Ser Mujer”, especialistas señalaron que después de la menopausia, la disminución de estrógenos puede favorecer que la grasa se acumule principalmente en la zona abdominal. A esto se suma que la disminución de testosterona puede reducir la fuerza muscular y aumentar la proporción de grasa respecto al músculo.

Estos cambios pueden favorecer la resistencia a la insulina, condición en la que el organismo necesita producir más insulina para mantener la glucosa bajo control. Cuando existen otros factores de riesgo, esto puede contribuir a una mayor posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Foto: Shutterstock.

Ante esto, el Dr. Ernesto García Rubí, endocrinólogo experto en diabetes y obesidad, advirtió que estos cambios no deben atribuirse automáticamente a la edad.

“No debemos asumir que aumentar de cintura, perder músculo o alterar la glucosa es simplemente parte de la edad, son señales que pueden y deben evaluarse y atenderse”. Dr. Ernesto García Rubí, endocrinólogo experto en diabetes y obesidad

Por ello, un seguimiento adecuado tras iniciar la menopausia puede incluir la revisión del peso, composición corporal, glucosa, presión arterial y niveles de lípidos, además de los antecedentes y hábitos de cada mujer.

¿Qué medicamentos pueden utilizarse?

Durante la ponencia, el experto explico que existen medicamentos para tratar la obesidad, sin embargo, estos deben de ser medicados:

“Hoy contamos con más herramientas para tratar la obesidad y la diabetes, pero eso no significa que exista una solución universal. Los medicamentos deben utilizarse cuando realmente están indicados, la alimentación, el ejercicio y el seguimiento médico siguen siendo fundamentales” Dr. Ernesto García Rubí, endocrinólogo experto en diabetes y obesidad

Foto: Getty Images|Ilustrativa

Existen medicamentos basados en GLP-1, tales como los de la compañía Embecta, que tienen indicaciones aprobadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y/o la obesidad, dependiendo del medicamento y de la indicación autorizada.

Sin embargo, estos medicamentos no son tratamientos para la menopausia. Pueden utilizarse para atender determinadas condiciones metabólicas que coincidan con esta etapa, siempre bajo valoración y seguimiento médico.

“Los medicamentos deben formar parte de una estrategia integral”, señala García Rubí, quien también destaca la importancia de mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, incluir entrenamiento de fuerza y dormir adecuadamente.

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