Muere mujer de 40 años por sarampión en EE. UU., así va el brote en México

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El brote de sarampión continúa activo en América. Foto de archivo: Shutterstock

Una mujer de 40 años murió por complicaciones del sarampión en Pensilvania, Estados Unidos, de acuerdo con el forense del condado de Jefferson, Greg Furlong, sería el tercer fallecimiento asociado con la enfermedad registrado este 2026.

Furlong confirmó al medio estadounidense CNN que la mujer no había sido vacunada contra el sarampión.

Este deceso se produce luego del reporte de dos muertes relacionados con el sarampión notificados en el condado de Lancaster a finales de agosto. Dicho condado es el epicentro del brote en Pensilvania, que hasta el viernes registraba 676 casos

A escala nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaban 3 mil 294 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos durante 2026.

Los CDC también informaron que en este año se han registrado 38 nuevos brotes de sarampión.

México suma 47 muertes por sarampión desde el inicio del brote

En México, la Secretaría de Salud reporta 47 defunciones asociadas al sarampión durante el brote 2025-2026. De ellas, 27 corresponden a 2025 y 20 se han registrado en 2026.

El país acumula 19 mil 536 casos confirmados desde 2025; 12 mil 922 corresponden a este año, con corte al 11 de septiembre.

Los casos confirmados por estado sólo durante 2026 son:

Jalisco: 6 mil 839

Ciudad de México: mil 33

Chiapas: 875

Durango: 642

Sonora: 394

Quintana Roo: 368

Zacatecas: 362

Estado de México: 358

Sinaloa: 309

Puebla: 255

Michoacán: 190

Coahuila: 173

Guerrero: 129

Tabasco: 129

Chihuahua: 105

Nuevo León: 102

Colima: 93

Veracruz: 80

Nayarit: 71

Oaxaca: 56

Baja California: 55

Tlaxcala: 52

Aguascalientes: 51

Querétaro: 45

Yucatán: 39

Morelos: 37

Hidalgo: 22

San Luis Potosí: 18

Campeche: 17

Baja California Sur: 14

Guanajuato: 9

Tamaulipas: 0

En cuanto a las muertes de 2026 en México, Zacatecas suma seis; Jalisco, Ciudad de México y Durango registran tres cada uno; mientras que Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Tlaxcala tienen una defunción cada entidad.

¿Cuándo va acabar el brote de sarampión en México?

El sarampión continúa podría continuar en el país hasta por cinco años, explicó en entrevista el Dr. Romero Feregrino, director de la Sección técnica de vacunación de la Asociación Mexicana de Salud Pública.

“La última experiencia que tenemos de sarampión, tardó alrededor de cinco años en la eliminación del sarampión, ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo creo que más o menos lo mismo”, aseguró el experto sobre la enfermedad.

“Todo depende del número de personas susceptibles que tengamos”. Dr. Romero Feregrino

El especialista detalló que una persona susceptible es aquella que no tiene protección contra el virus, ya sea porque no fue vacunada o porque no desarrolló los anticuerpos necesarios.

Por ello, el comportamiento del brote puede cambiar de una región a otra. Cuando el sarampión llega a una zona con muchas personas susceptibles, los casos pueden aumentar rápidamente. Después, cuando ese grupo disminuye porque las personas se enferman o reciben la vacuna, los contagios comienzan a bajar.

Sin embargo, una reducción de casos en una región no significa que el virus haya dejado de circular. Feregrino advirtió que el sarampión puede desplazarse a otra zona con un mayor número de personas susceptibles y provocar un nuevo repunte.

Aunque el ritmo de transmisión comienza a desacelerarse frente a los meses de mayor actividad, el sarampión sigue representando un riesgo por su alta capacidad de contagio. Una sola persona enferma puede transmitir el virus hasta a 18 personas cercanas que no estén vacunadas.

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