Blue Monday: por qué el 19 de enero es el día “más triste” del año

A escala global 280 millones de personas, en promedio, sufren depresión.

El llamado Blue Monday, que se conmemora este 19 de enero, se ha instalado en la cultura popular como el supuesto “día más triste del año”. La idea se popularizó a partir del psicólogo británico Cliff Arnall, quien en 2005 difundió una fórmula matemática con la que sostenía que el tercer lunes de enero es el momento más deprimente del calendario.

Sin embargo, el estudio no fue independiente, en realidad, Arnall fue contratado por la agencia de viajes Sky Travel, que buscaba incentivar a las personas a reservar unas vacaciones de invierno.

El resultado fue una ecuación que supuestamente permitía calcular ese día concreto: (C + (D – d)) × 3/8 × T × I × M × NA, en la que cada variable hacía referencia a un elemento específico de la experiencia postnavideña.

C: representaba el factor climático

D: las deudas adquiridas durante las fiestas

adquiridas durante las fiestas d: el dinero que se cobraría a finales de enero

T: el tiempo transcurrido desde la Navidad

I: el periodo desde el último intento fallido de abandonar un mal hábito

M: el nivel de motivación restante

NA: la necesidad percibida de actuar para cambiar la vida

Una vez combinados estos elementos, el psicólogo extrajo la fecha del Blue Monday.

UNAM desmiente la existencia del Blue Monday

El Blue Monday no existe, “es en realidad un hecho pseudocientífico o, en todo caso, un concepto mercadotécnico”, aseguró Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Sería imposible generar una ecuación válida para todo el mundo; por eso, en términos reales el Blue Monday no es un hecho científico”, dijo.

El académico explicó que una vez que concluyen las festividades de diciembre, para muchas personas enero es un periodo de autocrítica, reflexión o melancolía, pero sin llegar a una situación patológica.

“Todo el tiempo experimentamos tristeza y ansiedad, sin devenir en enfermedad, y como seres sociales no debemos esperar que haya un día específico para deprimirnos”. Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología

En México no hay cifras sobre cuántas personas acuden a terapia psicológica en relación con el “día más triste del año”, o si hay uno en el que se registren más suicidios, pero lo recomendable es verificar la información que se recibe, porque no toda es cierta.

“Si alguien está deprimido, experimenta sensaciones de soledad, desesperación o tristeza, no debe guiarse por las redes sociales, ni esperar el tercer lunes de enero para quitarse la vida. Si se tienen esos pensamientos, es necesario buscar ayuda”, comentó.

Por su parte, Jesús Maya Mondragón, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coincidió que no existe el día más triste del año.

“No existen elementos ni un sustento científico que explique que una persona se sienta triste un solo día del año, ya que la tristeza no es algo pasajero”, señaló.

De acuerdo con el experto, la tristeza en las personas tiene continuidad; es decir, si una persona está triste, ésta permanecerá en ese estado durante varios días, durante los cuales el sentimiento puede tener una mayor o menor intensidad.

