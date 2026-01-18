Puebla confirma primer caso de sarampión; ya hay contagios en los 32 estados; qué hacer para protegerte

GENERANDO AUDIO...

Ya hay sarampión en los 32 estados de México. Foto: AFP/Getty Images

Puebla confirmó su primer caso de sarampión el pasado sábado 17 de enero de 2026, con lo que todas las entidades de México ya han reportado contagios del brote que inició en 2025.

La paciente, una mujer de 30 años derechohabiente del IMSS, se encuentra estable, sin complicaciones, y permanece bajo aislamiento domiciliario, según informó la Secretaría de Salud estatal.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, causada por un virus que se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas o por el aire al toser o estornudar.

Aunque la mayoría de los casos se presentan en niños, adultos sin esquema completo de vacunación también pueden contagiarse, por lo que las autoridades hacen un llamado a reforzar la prevención en todos los grupos de edad.

Para atender la situación, la Secretaría de Salud de Puebla activó de inmediato el Equipo de Respuesta Rápida (ERRA), integrado por responsables de epidemiología de distintas instituciones del sector salud.

Entre las acciones implementadas se encuentran el bloqueo vacunal en el domicilio del caso, la búsqueda activa de posibles casos sospechosos y el reforzamiento de esquemas de vacunación en la zona afectada.

Las autoridades estatales y federales insisten en la importancia de recuperar la cobertura nacional de vacunación, ya que el rezago podría activar nuevos casos en estados con baja actividad. Por ello, 2026 será clave para proteger a la población y evitar que la enfermedad se propague.

¿Cómo prevenir el sarampión?

Las medidas de prevención son sencillas, pero efectivas:

Vacunación : es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Niños de 6 meses a 9 años, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no tengan un esquema completo deben acudir a su unidad de salud para recibir la vacuna.



: es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Niños de 6 meses a 9 años, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no tengan un esquema completo deben acudir a su unidad de salud para recibir la vacuna. Higiene básica: lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar (estornudo de etiqueta).



lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar (estornudo de etiqueta). Cubrebocas en espacios cerrados o concurridos: reduce el riesgo de contagio, especialmente en personas no vacunadas o con el sistema inmunológico débil.



reduce el riesgo de contagio, especialmente en personas no vacunadas o con el sistema inmunológico débil. Evitar el contacto cercano con personas enfermas: si alguien en casa o en tu entorno tiene síntomas de sarampión, mantén distancia y refuerza la limpieza de superficies.

Síntomas a vigilar de sarampión

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular y manchas rojas en la piel que comienzan en la cara y se extienden al cuerpo.

Ante la aparición de cualquiera de estos signos, se recomienda no salir de casa, evitar actividades sociales y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que el gobierno estatal mantiene la vigilancia epidemiológica activa y trabaja en coordinación con todas las instituciones del sector salud.

Su objetivo es brindar atención oportuna, responsable y preventiva, protegiendo la salud de toda la población.

La aparición de casos en los 32 estados de México recuerda que la vacunación y las medidas preventivas son esenciales para contener el brote.

Mantener hábitos de higiene, reforzar la protección de los niños y adultos no vacunados y atender rápidamente cualquier síntoma son acciones clave para evitar contagios y complicaciones graves asociadas con el sarampión.

Con estas medidas, los ciudadanos pueden contribuir a controlar la enfermedad y proteger a los grupos más vulnerables, evitando que 2026 se convierta en un año de mayores brotes de sarampión en el país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento