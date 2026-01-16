Implementan inteligencia artificial para tratar el problema de infertilidad en México

GENERANDO AUDIO...

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a posicionarse como una herramienta para optimizar tratamientos de fertilidad, como los procesos de fertilización in vitro, según dijo la Dra. Eva Bonifacio, especialista en Biologia de la Reproducción Humana de la Clínica de Fertilidad CEMPI, en entrevista con Rocío Ireta y Juan Rivas en “A las nueve en Uno“.

Bonifacio aclaró que la IA ayuda a la selección embrionaria y a personalizar los protocolos de estimulación ovárica para cada paciente, además de apoyar en la selección de los mejores gametos; sin embargo, reconoció que, al final del día, la biología y la selección natural determinarán si el embarazo se logra o no.

