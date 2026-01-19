Sarampión es más contagioso que el COVID-19: experto de la UNAM pide evitar remedios caseros

GENERANDO AUDIO...

El sarampión es más contagioso que el COVID-19, así lo alertó Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM. Tan solo, Puebla acabó de confirmar su primer caso de sarampión y con ello ya hay contagios de esa enfermedad en los 32 estados del país.

La temporada invernal 2025-2026, México enfrenta un repunte importante de casos de sarampión, una de las enfermedades más contagiosas que existen. Y ante este escenario, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron un llamado urgente a la población para vacunarse y evitar complicaciones graves.

El sarampión es más contagioso que el COVID-19, ¿qué se debe hacer?

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández advirtió que el sarampión es más contagioso que el COVID-19, por lo que resulta fundamental no bajar la guardia y tomar en cuenta la vacunación:

“No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es la solución y es importante hacerlo a tiempo, aseveró”. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM

Sarampión: síntomas y riesgos

El sarampión se caracteriza por un salpullido con manchas rojas grandes y planas que suelen iniciar en el rostro y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y el resto del cuerpo.

Los síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, dolor de garganta, ojos inflamados y pequeñas manchas blancas dentro de la boca.

¿Dónde vacunarse?

La aplicación de la vacuna contra la influenza se realiza en centros de salud, así como en unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, además de instalaciones de la Sedena y la Semar.

La vacuna forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, la cual se desarrolla desde octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026.

También están disponibles otras vacunas como la del COVID-19 y, para los mayores de 60 años, la de Streptococcus pneumoniae o neumococo, bacteria causante de la neumonía. En cuanto a los niños, está incluida en su esquema de vacunación.

Adicionalmente, durante la campaña invernal de vacunación, la UNAM aplicó 120 mil dosis en total, incluyendo vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y la triple viral, de las cuales 30 mil fueron específicamente para sarampión.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, hasta el 14 de enero de 2026 se confirmaron 6 mil 819 casos de sarampión en México, con 80 nuevos contagios registrados tan solo el 13 y 14 de enero, lo que confirma una tendencia al alza.

Estas acciones buscaron contener la propagación del virus y proteger a la población más vulnerable, de ahí una de sus recomendaciones por el tema de que el sarampión es más contagioso que el COVID-19.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández recomendó evitar la automedicación, ya que los remedios caseros solo alivian algunos síntomas, pero no curan la enfermedad. Un tratamiento adecuado es la mejor solución.

Panorama por COVID-19 e inlfuenza en México durante 2025

La Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud confirmó 272 defunciones por COVID-19 en la Ciudad de México (12.5%); Estado de México (6.6%); Puebla (6.3%); Hidalgo (5.5%); y Querétaro (5.1”), entidades que tuvieron el mayor número de contagios en el país (sumando 36% del acumulado nacional).

La dependencia federal ha contabilizado mil 194 casos positivos a influenza por laboratorio; 66.5% son debido a H1N1; 20.5%, a H3N2; 8.0 por A; y 4.9, por influenza B.

En lo que va de la temporada estacional se reporta un total de 31 mil 166 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral, de los cuales se han confirmado mil 194 de influenza (3.8%), con cinco defunciones.

Las entidades con mayor confirmación son: Yucatán (23.8%); Ciudad de México (23.4%); Estado de México (7.5%); Quintana Roo (4.3%); y Guerrero (4.2%).

