CDMX aprueba la Ley Nicole: nuevas reglas para cirugías estéticas en menores

GENERANDO AUDIO...

CDMX protege a menores de cirugías estéticas | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Nicole“, una serie de reformas a varias disposiciones de la Ley de Salud capitalina para proteger a menores de edad de “cirugías, procedimientos médicos invasivos o tratamientos que sean exclusivamente estéticos“, según informaron los legisladores este jueves 28 de mayo.

“Estos sólo podrán realizarse cuando sean necesarios para recuperar la función en alguna parte de su cuerpo o mejorar su calidad de vida“, determinó el congreso capitalino.

🏛️👧🏻🧒🏻💉 La #CDMX refuerza, desde el #CongresoCDMX, la protección de niñas, niños y adolescentes con restricciones a las cirugías estéticas en menores de edad. pic.twitter.com/r3qs0tJQ67 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 28, 2026

Cabe destacar que los diputados votaron a favor de manera unánime a la iniciativa presentada por el legislador Pedro Haces Lago, quien denominó su propuesta como “Ley Nicole” en honor a Nicole Arellano Escobedo, la adolescente que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética a la que fue sometida.

¿Qué cambia en la CDMX con la “Ley Nicole”?

La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, aseguró este jueves que el dictamen no pretende criminalizar ni estigmatizar la cirugía reconstructiva funcional.

“Por el contrario, reconoce plenamente aquellos procedimientos médicos derivados de accidentes, malformaciones congénitas, quemaduras o condiciones que afecten la salud física y emocional de los menores de edad“, aclaró.

Además, precisó que los menores sí podrán realizarse este tipo de procedimientos cuando sean realmente necesarios para recuperar la función en alguna parte de su cuerpo o mejorar su calidad de vida.

La reforma por la llamada “Ley Nicole” también contempla la obligación de los médicos e instituciones de salud sobre las autorizaciones de estas intervenciones quirúrgicas.

“Deberan contar con criterios médicos claros y específicos, y en su caso, reforzan protocolos para realizar éstas“, remató la diputada Valeria Cruz Flores.

¿Cuáles serán las sanciones por la llamada “Ley Nicole”?

El diputado Pedro Haces, quien propuso la iniciativa en primer lugar, aclaró que las sanciones para los médicos que incumplan la “Ley Nicole“, podrían perder su autorización sanitaria.

“En palabras sencillas, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad sin una razón médica justificada, podrá perder su autorización sanitaria”, advirtió el legislador.

Haces recordó el caso de Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años que perdió la vida después de someterse a un procedimiento estético en una clínica privada.

Legisladores afirman proteger a menores de edad

Por su parte, el congresista Diego Orlando Garrido López sostuvo que se trata de una gran reforma que protege a la familia y a la niñez.

“Coincidimos con la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, en el sentido de que cuando un menor de edad entra a un quirófano a realizar este tipo de procedimientos estéticos se pone en alto riesgo su vida”. Diputado Diego Orlando Garrido López

Además, insistió en que no es recomendable que niñas, niños y adolescentes se realicen cirugías estéticas, debido a que se encuentran en pleno desarrollo.

Garrido López también señaló que, cuando un menor de edad toma la drástica decisión de modificar su cuerpo, se debe a que atraviesan una crisis de identidad y emocional que puede ser pasajera.

Finalmente, la diputada Cruz Flores insistió en que “cada vez más niñas, niños y adolescentes son expuestos a estándares irreales de belleza, promovidos muchas veces por redes sociales“.

En este sentido, advirtió que las dinámicas de consumo terminan afectando la autoestima, salud mental y desarrollo integral de los menores de edad.

En 2025, un experto defendió que cada caso es único

En septiembre de 2025, Juan Manuel Chaparro, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), explicó para UnoTV que, hasta ese momento, la ley mexicana no fijaba un límite de edad para las cirugías estéticas.

No obstante, aclaró que sí hay lineamientos y consideraciones médicas relevantes que deben cumplirse antes de autorizar una intervención.

El especialista destacó que no existe una edad fija para someterse a una cirugía estética, ya que cada caso debe evaluarse de manera individual, tomando en cuenta la condición médica, psicológica y social del paciente. “Cada caso es único”, señaló.

“No existe una receta de cocina que diga, ‘¿saben qué? A partir de los 13, 14, 15’. La edad para una cirugía plástica se tiene que analizar profundamente y hasta no tener todos los elementos claros podemos decir si está permitido o no”, compartió el especialista.

Juan Manuel Chaparro explicó que cada paciente tiene distintos motivos para recurrir a una cirugía estética. Como ejemplo, mencionó desde un bebé con labio leporino hasta una adolescente que enfrenta acoso escolar debido a macromastia o hipertrofia mamaria, una condición que implica un crecimiento excesivo del tejido mamario y que, además genera problemas posturales y molestias físicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.