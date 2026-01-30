Científicos españoles logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones

GENERANDO AUDIO...

¿Es decir que ya hay una cura para el cáncer de páncreas? | Fotos: Getty Images

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España lograron eliminar por completo tumores de páncreas en ratones. Se trata de un hito alcanzado por primera vez que abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los tipos de cáncer más mortales, según la agencia Europa Press.

El estudio, liderado por el director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid, se centró específicamente en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Un paso más para encontrarle solución al cáncer de páncreas

El grupo del CNIO aseguró haber encontrado la manera de evitar que los fármacos actuales contra el cáncer de páncreas pierdan su efectividad en meses, según señaló en un comunicado de prensa el martes 27 de enero.

Los resultados “abren una vía al diseño de terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia”, según los autores del proyecto, quienes también reconocieron que esto no ocurrirá a corto plazo.

Para lograrlo, el equipo español utilizó modelos en animales (ratones) con una terapia triple combinada y los resultados se publicaron en la revista científica PNAS.

¿Esto significa que ya hay una cura contra este tipo de cáncer?

Mariano Barbacid subrayó: “Aún no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia”, lo que significa que esto aún no es una cura para el cáncer de páncreas.

“Es importante entender que, si bien nunca se habían obtenido resultados experimentales como los aquí descritos, todavía no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia”. Mariano Barbacid

El camino para optimizar la terapia para su uso en un escenario clínico no será fácil, según se afirma en el estudio; sin embargo, los autores celebraron:

“A pesar de las limitaciones actuales, estos resultados podrían abrir la puerta a nuevas opciones terapéuticas para mejorar el resultado clínico de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas en un futuro no muy lejano”.

Los científicos españoles también celebraron que la terapia del CNIO consigue eliminar tumores de páncreas en ratones de manera completa, duradera y sin efectos secundarios notables.

“Estos estudios abren una vía para diseñar nuevas terapias combinadas que puedan mejorar la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas [el cáncer de páncreas más común]” Fragmento del estudio publicado en PNAS

“Estos resultados marcan el rumbo para desarrollar nuevos ensayos clínicos”, remataron los autores del estudio, entre los que se encuentran Carmen Guerra, Vasiliki Liaki y Sara Barrambana.

¿La clave? Eliminar la resistencia de los tratamientos actuales

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas partió del hecho de que los fármacos dirigidos a dianas moleculares bloquean la acción de un gen mutado en el 90% de los pacientes con este cáncer; sin embargo, el tumor se vuelve resistente en cuestión de meses.

Por esta razón, el grupo se centró, a través de modelos animales, bloquear la acción del gen mutado en tres puntos, uno por uno, lo cual sirvió para eliminar los tumores de manera permanente en los sujetos de estudio.

El tratamiento se aplicó a tres modelos de ratón de adenocarcinoma ductal de páncreas, y en todos se indujo “una regresión significativa y duradera de estos tumores experimentales sin provocar toxicidades significativas”, escriben los autores.

“Este estudio describe una terapia triple combinada (…) que induce la regresión robusta de modelos experimentales de adenocarcinoma ductal de páncreas, y evita la aparición de resistencias. Esta triple combinación es bien tolerada en ratones”, afirman en PNAS.

